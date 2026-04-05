Cunoscută publicului drept „Bebelușa” de la Cronica Cârcotașilor, Oana Ioniță a fost mereu discretă când a venit vorba despre viața personală. Cu toate acestea, recent, vedeta a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre o relație din tinerețe pe care puțini o știau.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Invitată într-un podcast, Oana Ioniță a vorbit pentru prima dată deschis despre legătura pe care a avut-o cu Cove, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România. Deși relația lor nu a fost una de lungă durată, aceasta a recunoscut că a existat o apropiere între ei în urmă cu mulți ani, înainte ca fiecare să își urmeze propriul drum.

Întrebată direct despre natura relației, vedeta a explicat că nu a fost vorba despre o poveste de iubire solidă, ci mai degrabă despre o încercare de relație. Oana Ioniță a mărturisit că s-a îndrăgostit de Cove, însă legătura lor a durat doar o lună. Din acest motiv, ea descrie acea perioadă ca fiind mai degrabă o aventură, care nu a avut timp să evolueze.

„Nu m-am mai întâlnit cu el, nu, dar am rămas în relații bune. Adică, am avut o aventură, o relație de o lună. Dar e un tip fantastic, e un tip foarte mișto, jovial și de pus pe rană. Nu știu, ar trebui să-l sun. E însurat acum. Am glumit (n.r. – să îl sune). Da, a fost o perioadă din viața mea, pentru că eram tânără și neliniștită și m-am îndrăgostit de el în momentul ăla și am avut această încercare de a avea o relație”, a povestit Oana Ioniță la podcastul lui Jorge.

Chiar dacă nu mai păstrează legătura în mod constant, cei doi au rămas în relații bune și nu au nimic de împărțit. Vedeta a subliniat că nu există tensiuni între ei și că fiecare a mers mai departe.