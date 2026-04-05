Video generat cu ajutorul inteligenței artificiale

Rezultatele loto din 5 aprilie 2026

Joker: 34, 5, 38, 25, 40 +18

Noroc Plus: 2 7 4 2 9 1

Loto 5 din 40: 20, 24, 31, 7, 11, 17

Super Noroc: 9 6 2 9 6 6

Noroc: 7 8 1 9 3 0 7

Loto 6 din 49: 9, 4, 8, 49, 25, 42

Report de peste 2,34 milioane de euro la Loto 6 din 49, la categoria I

La Loto 6/49, la categoria I, reportul depășește 11,96 milioane de lei (peste 2,34 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat ce trece de 5,6 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

Premii substanțiale sunt disponibile și la Joker: la categoria I, reportul a ajuns la peste 62,11 milioane de lei (peste 12,18 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează peste 124.100 de lei (peste 24.300 de euro).

La Noroc Plus, reportul la categoria I depășește 85.200 de lei. În plus, Loto 5/40 oferă un report cumulat de peste 219.100 de lei (peste 42.900 de euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat este de peste 143.200 de lei (peste 28.000 de euro).

Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6 din 49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie, premiul de categoria I a fost câștigat, suma ajungând la 22,9 milioane de lei, adică aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul norocos a fost achiziționat online, prin platforma amparcat.ro, și a cuprins trei variante la Loto 6/49, precum și o variantă la Noroc, costul total fiind de 28 de lei. Acesta este primul mare premiu acordat în 2026 la această categorie.

Anterior, marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 9 noiembrie 2025, când suma a fost de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Și atunci, biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, pentru doar 12 lei.