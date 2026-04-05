Cum funcționează oferta care transformă ploaia în reducere

Un hotel din Pornic, Franța, a lansat o ofertă inedită, valabilă până pe 30 aprilie: pentru fiecare milimetru de ploaie înregistrat, eco-resortul La Fontaine rambursează un euro pe noapte oaspeților săi. Inițiativa, intitulată „Grozav, plouă!”, a fost creată pentru a schimba percepția turiștilor asupra vremii ploioase, conform Le Figaro.

„Ne-am gândit că ar fi bine ca oaspeții să-și schimbe perspectiva asupra ploii” , explică Stéphane Bertrand, directorul hotelului. Potrivit acestuia, ianuarie și februarie 2026 au fost deosebit de ploioase în Franța, cu nu mai puțin de 35 de zile consecutive de precipitații. „Ianuarie este de obicei destul de calmă pe coastă. Anul acesta, februarie a fost deosebit de ploios, iar turismul a fost dificil” , a adăugat Bertrand.

Clienții care sosesc la hotel își pot reduce tariful de cazare în funcție de cantitatea de precipitații măsurată la momentul check-in-ului. Pentru a asigura acuratețea datelor, hotelul folosește sistemul Windguru, preferat de pasionații de sporturi nautice, precum surfingul. În plus, oaspeții primesc acces gratuit la spa timp de o oră, o ciocolată caldă și o delicatesă de casă.

„Este mai puțin vorba despre impactul financiar și mai mult despre a lua inițiativa și a te gândi: „Pot veni. Îmi oferă ceva” . Inițiativa este pentru toată lumea” , adaugă managerul. Oferta este disponibilă atât pentru hotelul de patru stele, cât și pentru reședința de trei stele din cadrul complexului.

Un eco-resort cu tradiție și focus pe turism sustenabil

Eco-domeniul La Fontaine, situat la doar 100 de metri de plaja din Pornic, are o istorie de peste un secol. A fost inițial o fermă ocupată de seminariști ai unei congregații religioase din Redon, iar acum cuprinde un hotel, o reședință, o fermă educațională bazată pe permacultură și un restaurant.

Proprietatea, întinsă pe 12 hectare, promovează practici ecologice, având 200 de panouri solare fotovoltaice și generând 70% din energia consumată din surse regenerabile. Datorită acestor inițiative, hotelul a primit eticheta „Cheia Verde” pentru turism durabil.

În plus, eco-resortul a fost apreciat și pentru ospitalitatea sa față de familii, câștigând premiul „Alegerea Familiei” în 2026. „Adio, tristețe, salut weekend prelungit (la un preț excelent)!” este doar unul dintre mesajele optimiste promovate pe site-ul hotelului, care organizează frecvent oferte speciale, inclusiv pentru seara de duminică.