Cuprins:
Influencerul și-a antrenat doar brațul stâng timp de 365 de zile
Începând din aprilie 2025, el a renunțat la antrenamentele echilibrate și s-a concentrat exclusiv pe dezvoltarea brațului său stâng.
„Fac asta ca să arăt mai rău, nu mai bine”, a explicat el pe rețelele sociale, criticând fenomenul numit „looksmaxxing”, care promovează obsesia pentru perfecțiunea fizică, potrivit portalului de știri Blick, parte a grupului Ringier.
„Bărbatul strâmb” este cunoscut pentru un alt experiment extrem realizat în trecut
Tânărul este cunoscut în mediul online drept „Bărbatul strâmb”, iar în trecut a mai abordat o metodă extremă de antrenament.
La acel moment, el a decis să lucreze doar trapezul stâng. Rezultatele au fost vizibile rapid, creând un dezechilibru evident între partea stângă și cea dreaptă a corpului său. Astfel, și-a câștigat porecla de „Bărbatul strâmb”.
Cum arată „Bărbatul strâmb” care și-a antrenat doar brațul stâng
Recent, tânărul a postat imagini cu rezultatele antrenamentului său de biceps, glumind că se pregătește pentru o carieră profesională în badminton, „un sport pentru care ai nevoie doar de un braț puternic”.
În prezent, el are peste 148.000 de urmăritori pe Instagram, mulți dintre aceștia exprimându-și îngrijorarea cu privire la posibilele consecințe asupra sănătății sale.
Medicii trag un semnal de alarmă asupra formelor extreme de antrenament
Un medic citat de portalul chef de știri, dr. Suhail Hussain, a avertizat încă din primăvara anului 2025 asupra riscurilor unei astfel de abordări.
„Beneficiile unui astfel de antrenament probabil că nu pot compensa riscurile. Poate duce la o poziție incorectă a coloanei vertebrale, suprasolicitarea articulațiilor și, în cele din urmă, la dureri cronice”, a explicat specialistul.
În ciuda avertismentelor, tânărul continuă să-și documenteze progresul online, atrăgând tot mai mulți curioși.
Tot o formă de protest în mediul online a început și o femeie de 27 de ani care nu se mai epilează pe mâini. Oamenii o critică pe Asyikin Abdul Rahman și o numesc „maimuță”, însă tânăra din Malaysia recunoaște că se simte frumoasa așa cum este și se folosește de acest aspect pentru a încuraja mii de femei tinere să-și accepte imperfecțiunile.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.