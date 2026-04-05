Presa britanică recomandă București ca „destinație ideală pentru 2026”

Un oraș european se pregătește să devină destinația perfectă pentru o escapadă de vară, combinând istoria, cultura și prețurile accesibile, relatează portalul britanic de știri Express. București este o „opțiune ideală pentru o vacanță accesibilă”, unde „o halbă de bere costă doar 3 euro”, mai spune presa britanică.

Capitala României impresionează prin numeroasele obiective turistice, precum Palatul Parlamentului sau Ateneul Român, dar și prin farmecul orașului vechi. Toate acestea sunt și pe lista celor mai frumoaese locuri de vizitat din București. Centrul istoric din București atrage turiștii datorită arhitecturii sale de epocă, restaurantelor variate și atmosferei vibrante.

Jurnaliștii britanici nu uită nici de parcurile din Capitală, pe care le recomandă turiștilor are își doresc să se relaxeze în aer liber și să se bucure de liniște și spațiu verde.

„Parcurile, precum Herăstrău, oferă o oază de relaxare în mijlocul agitației urbane”, notează portalul britanic de știri.

Mănăstirea Stavropoleos este considerată un loc pe care turiștii din București nu trebuie să-l rateze

Un loc ce nu trebuie ratat este Mănăstirea Stavropoleos, una dintre cele mai vechi biserici din oraș.

„Mănăstirea este situată în centrul vechi. Este un loc fabulos, plin de istorie, interiorul este uimitor și intrarea este gratuită. Nu ratați această ocazie dacă sunteți în oraș”, a povestit un turist pe TripAdvisor, potrivit sursei citate mai sus.

„Este o biserică foarte mică, dar extrem de frumoasă. Din punctul meu de vedere, este cea mai frumoasă biserică din București”, a mai adăugat un alt turist, la unul din comentariile de pe platformă.

Ce spune presa britanică despre Centrul Vechi din București

Centrul Vechi al Bucureștiului este un loc ideal pentru cei care doresc să experimenteze cultura locală. Clădirile istorice, numeroasele cafenele și atmosfera animată atrag atât localnici, cât și turiști.

„Aceasta este o zonă frumoasă a Bucureștiului, cea mai veche parte a orașului, cu cafenele peste tot. Activitatea nocturnă este grozavă, oamenii ies seară de seară pentru cafea, o bere sau o masă cu prietenii”, a menționat un alt turist pe TripAdvisor.

Presa britanică spune că „București este o destinație accesibilă” și „plină de surprize”

Jurnaliștii britanici precizează că „București este o destinație accesibilă și plină de surprize, ideală pentru o minivacanță în această vară”.



Aceștia sunt de părere că turiștii care ajung la București se pot bucura atât de peisaje urbane spectaculoase, cât și de istorie, cultură și artă.



„Fie că preferați să explorați castelele din împrejurimi sau să vă bucurați de peisajele urbane, capitala României promite să fie o alegere memorabilă”, mai notează sursa citată mai sus.

În 2025, București a devenit noua stea a gastronomiei europene. Preparatele clasice și meniurile inovatoare atrag turiștii din întreaga lume, după cum preciza National Geographic, în urmă cu un an.