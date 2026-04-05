De la originile sale spirituale până la formele moderne de influență, ea arată de ce carisma nu ține de frumusețe sau de tehnici de comunicare și cum poate fi deosebită forma autentică de cea manipulatoare.

Ana Maria Ducuță, doctor în istorie și consilier relațional. Foto: Arhivă personală

Ce este cu adevărat carisma

Libertatea: Ce înseamnă, de fapt, carisma?

Ana Maria Ducuță: Când încercăm să vorbim despre carismă cu rigoare, observăm aproape imediat că ea scapă oricărei încercări de a fi redusă la trăsături vizibile sau la însușiri ușor de numit. Nu este nici frumusețe, nici simplă plăcere pe care o stârnește cineva, nici acea formă superficială de farmec care depinde de context și dispare odată cu el.

În vorbirea de zi cu zi, spunem despre un om că „are carismă” atunci când atrage fără efort, când umple spațiul fără să îl forțeze, când rămâne în mintea celorlalți chiar și după ce a plecat. Dar această impresie vagă ascunde un fenomen mult mai adânc, care nu poate fi prins într-o definiție simplă tocmai pentru că se află la granița dintre interiorul ființei și recunoașterea venită din afară.

Originea cuvântului trimite deja în această zonă de tensiune. Termenul provine din grecescul „kharisma”, care însemna dar, grație, o favoare primită, iar în tradiția creștină timpurie a fost legat de ideea de har, de dar spiritual. Nu era, așadar, o simplă însușire omenească, ci semnul unei alegeri, al unei atingeri de ordin mai înalt.

Mai târziu, gândirea socială a mutat înțelesul din sfera sacrului în sfera relațiilor dintre oameni. Nu mai era de ajuns ca și cineva să fie deosebit; trebuia ca această deosebire să fie văzută și recunoscută ca atare. În acest sens, carisma nu este doar ceea ce poartă cineva în sine, ci și ceea ce ceilalți sunt dispuși să vadă în el. Ea apare astfel ca o întâlnire între o prezență și o privire.

Această dublă natură este esențială. În vechile tradiții, omul carismatic nu era doar plăcut sau convingător, ci părea purtătorul unui semn al excepției. De aceea, istoria o leagă de profeți, de conducători sacralizați, de întemeietori de drumuri, de acele figuri pe care comunitățile le simțeau ca fiind „mai mult” decât simple prezențe umane. În înțelegerea modernă, accentul cade pe faptul că această excepționalitate nu există în gol, ci este întărită de acordul celorlalți. Nu există carismă fără privire, fără ecou, fără o formă de recunoaștere colectivă. Ceea ce numim carismă este, în parte, o însușire, dar în egală măsură este și un act prin care ceilalți atribuie sens și putere unei prezențe.

Privită din unghiul psihologiei, această observație capătă o claritate aparte. Carisma nu este doar o stare lăuntrică, ci se transmite printr-un întreg ansamblu de semne: felul în care cineva își poartă corpul, ritmul vorbirii, siguranța privirii, felul în care emoția este ținută și exprimată. Oamenii citesc aceste lucruri foarte repede, adesea fără să-și dea seama. În câteva clipe, se formează impresii care vor colora tot restul întâlnirii. Ceea ce pare, la suprafață, o „radiație” misterioasă are, de fapt, și o bază concretă: capacitatea unei persoane de a rămâne întreagă în sine, de a nu se fragmenta sub privirea celuilalt, de a nu se pierde în nevoia de a fi aprobată.

De aici se desprinde o deosebire fină, dar hotărâtoare. Frumusețea poate atrage, dar nu este de ajuns pentru a ține atenția. Ea poate produce admirație, însă nu creează, prin ea însăși, legătură. Carisma, în schimb, nu se oprește la nivelul privirii, ci organizează spațiul dintre oameni. Persoana frumoasă este observată; persoana carismatică este trăită. De aceea, există oameni care corespund tuturor criteriilor de atracție și totuși rămân fără ecou, și alții care, fără a impresiona prin formă, devin centrul viu al unei încăperi. Nu chipul, ci unitatea dintre chip, voce, gest și stare este cea care creează această forță.

Din perspectivă antropologică, acest lucru nu este deloc întâmplător. În toate comunitățile, statutul și autoritatea nu au fost legate doar de înfățișare, ci și de capacitatea de a aduna atenția și de a da sens. Vindecătorul, bătrânul înțelept, conducătorul nu erau aleși pentru frumusețea lor, ci pentru că în jurul lor se organiza un câmp de semnificație. Comunitatea vedea în ei nu doar oameni, ci și purtători de direcție. În acest sens, carisma nu este doar o însușire personală, ci și o formă de învestire colectivă.

Straturile carismei: simbolic, social și psihologic

– Carisma poate seduce într-un mod periculos

– Privită în adâncime, carisma e alcătuită din mai multe straturi care se întrepătrund. Există mai întâi stratul simbolic, moștenit din vechime, în care omul carismatic pare atins de un fel de dar. Apoi stratul social, în care ceilalți proiectează asupra lui așteptări și încredere.

Urmează stratul psihologic, care ține de coerența interioară, de felul în care emoțiile sunt purtate și susținute. În cele din urmă, există un strat mai greu de numit, pe care îl putem numi, cu prudență, unul al ființei: acea senzație că un om este adunat în sine, că nu este risipit, că are un centru care nu se clatină ușor.

În această ultimă dimensiune se află poate cheia cea mai profundă. Carisma nu este doar seducție și nici simplă influență. Ea este impresia că în fața noastră se află o ființă care nu se cere pe sine de la ceilalți în fiecare clipă, care nu se destramă în nevoia de a fi validată, care nu își schimbă forma în mod anxios pentru a fi acceptată. Este, mai degrabă, prezența unei unități. Iar oamenii sunt atrași, adesea fără să știe de ce, de această unitate. Nu perfecțiunea îi atrage, ci coerența. Nu lipsa slăbiciunilor, ci felul în care acestea sunt asumate fără implorare.

De aceea, carisma are și o dimensiune ambivalentă. Ea poate aduna oameni, poate da sens și direcție, dar poate și seduce în mod periculos. Nu este, prin ea însăși, o garanție a binelui. Istoria arată că aceeași forță care inspiră poate și domina, că aceeași prezență care unește poate și subjuga. Carisma este, în esență, o putere de influență, iar valoarea ei depinde de felul în care este folosită.

În viața de zi cu zi, absența carismei nu înseamnă, de cele mai multe ori, absența valorii, ci o ruptură între ceea ce există înăuntru și ceea ce se exprimă în afară. Omul care se supraveghează neîncetat, care se teme de judecată, care își fragmentează atenția între a trăi și a se corecta își pierde din această forță de prezență. Nu pentru că nu ar avea conținut, ci pentru că nu îl poate susține în fața celorlalți. În schimb, acolo unde există libertatea de a fi întreg, fără încordare și fără risipire, începe să apară ceea ce numim carismă.

Carisma bună vs carisma întunecată

– Există mai multe tipuri de carismă?

– Carisma este felul în care o forță interioară devine vizibilă în spațiul dintre oameni și produce impresia de realitate, de consistență și de sens. Nu este identică nici cu frumusețea, nici cu succesul, nici cu popularitatea, deși le poate însoți. Când vorbim despre carismă, există riscul de a o privi ca pe un bine în sine, ca și cum simpla ei prezență ar fi dovada unei superiorități morale, a unei înțelepciuni reale sau a unei frumuseți lăuntrice neîndoielnice.

În realitate, carisma este o forță de influență, iar influența, prin ea însăși, nu este nici luminoasă, nici întunecată. Ea capătă sens moral abia în funcție de ceea ce slujește, de ceea ce trezește în ceilalți și de felul în care folosește puterea pe care o primește din atenția lor. Tocmai de aceea trebuie făcută o deosebire limpede între carisma bună și carisma întunecată.

Amândouă pot impresiona, amândouă pot atrage, amândouă pot produce fascinație. Dar una hrănește libertatea interioară a celor din jur, în timp ce cealaltă o slăbește. Una adună, cealaltă subjugă. Una dă curaj, cealaltă produce dependență.

Carisma bună este, înainte de toate, o formă de prezență care nu cere supunere pentru a se simți puternică. Omul cu o asemenea carismă nu intră într-o încăpere pentru a-și lua valoarea din privirea celorlalți, ci pentru a aduce în spațiul comun claritate, liniște, forță și sens. El nu te face să te simți mai mic, ci mai așezat. Nu te tulbură ca să te lege de el, ci te întărește în tine însuți.

Există oameni care, prin simplul fapt că sunt întregi, sinceri și bine așezați în propria ființă, îi ajută pe ceilalți să se adune. În preajma lor nu simți că trebuie să te deformezi ca să fii acceptat. Nu ești împins să îi admiri orbește, nici să te pierzi în jurul lor. Dimpotrivă, simți că poți respira mai bine, că poți gândi mai limpede, că poți rămâne tu însuți fără teamă.

Carisma bună are întotdeauna ceva roditor în ea. Ea lasă în urmă clarificare, nu ceață. Lasă curaj, nu neliniște. Lasă dorința de a crește, nu impulsul de a te supune. Un profesor cu o astfel de carismă nu își reduce elevii la tăcere prin teamă, ci îi face să vrea să înțeleagă mai mult. Un lider cu o astfel de prezență nu își ține oamenii dependenți de el, ci îi întărește astfel încât să poată sta și singuri în picioare. Un om iubit pentru carisma lui bună nu te face să simți că fără el nu exiști, ci că în preajma lui îți amintești mai bine cine ești.

Carisma întunecată, dimpotrivă, poate semăna la început cu forța adevărată, dar în adâncimea ei lucrează altceva. Ea nu se hrănește din plenitudinea unei ființe, ci adesea din foamea ei. Nu vine din suficiență interioară, ci din nevoia de control, de putere, de confirmare sau de dominare. Omul cu o carismă întunecată poate avea o voce puternică, o privire intensă, o mare siguranță în aparență, o capacitate remarcabilă de a capta atenția. Dar după ce farmecul inițial trece, în urma lui rămân adesea confuzia, micșorarea de sine, neliniștea și dependența afectivă. Nu te simți mai liber lângă el, ci mai legat. Nu mai limpede, ci mai nesigur. Nu mai întreg, ci mai ușor de modelat.

Această carismă întunecată lucrează adesea prin fascinație și dezechilibru. Ea poate alterna apropierea cu retragerea, căldura cu răceala, validarea cu umilirea fină. Tocmai această alternanță creează asupra multor oameni o putere de atracție foarte mare, pentru că psihicul omenesc rămâne prins acolo unde sensul nu este stabil și unde aprobarea nu este sigură.

În multe relații, ceea ce este confundat cu iubirea profundă sau cu magnetismul rar este, de fapt, efectul unei carisme întunecate care amestecă promisiunea cu nesiguranța. Persoana nu te liniștește, ci te ține în alertă. Nu te face să înflorești, ci te obligă să gravitezi în jurul stărilor ei, al nevoilor ei, al dispozițiilor ei schimbătoare.

„Se poate învăța postura, se poate disciplina vocea”

– Omul care a trăit experiențe intense se transformă văzut de ceilalți?

– Carisma bună are o legătură adâncă cu măsura. Nu în sensul slăbiciunii, ci în sensul unei puteri care nu se risipește în exces. Ea știe când să vorbească și când să tacă. Știe să stea în lumină fără să o confunde cu dreptul de a-i umbri pe ceilalți. Are o noblețe firească, nu una teatrală. În preajma ei, omul nu se simte examinat fără milă, ci văzut.

Nu se simte strivit, ci recunoscut. Carisma întunecată, în schimb, folosește adesea privirea ca pe o armă. Ea scanează, domină, subordonează. Nu caută întâlnirea reală, ci câștigarea terenului psihic. Nu dorește doar atenție, ci și putere asupra atenției celuilalt. Începi să te gândești prea mult la acea persoană, să îi cauți reacțiile, să îți măsori valoarea prin apropierea sau depărtarea ei, să îți pierzi liniștea în jurul semnalelor pe care ți le trimite. Acolo unde carisma bună aduce limpezire, cea întunecată aduce captură.

Și totuși, cele două nu sunt întotdeauna ușor de deosebit la început. Tocmai de aceea, criteriul cel mai sigur nu este efectul de primă impresie, ci urma lăsată în sufletul celui care se află în preajma acelei persoane. După întâlnirea cu o carismă bună, rămâi mai întreg, mai limpede, mai demn, mai viu. După întâlnirea repetată cu o carismă întunecată, rămâi adesea mai tulburat, mai dependent, mai obosit, mai puțin sigur pe tine. Prima te adună. A doua te consumă.

În multe cazuri, oamenii cred că pentru a deveni carismatici trebuie să învețe tehnici de influență, formule de vorbire, gesturi sigure, moduri de a intra într-o încăpere și de a capta imediat atenția. Toate acestea pot produce efecte de suprafață, dar nu creează fondul adevărat al unei prezențe puternice.

Se poate învăța postura, se poate disciplina vocea, se poate rafina expresia, dar dacă în adâncime omul rămâne sfâșiat de rușine, de foame de validare, de teamă, de invidie sau de nevoia de a controla, ceea ce se va simți va fi mai curând tensiunea mascată decât forța reală. Carisma bună nu este o tehnică de ornament, ci roada unei ordini interioare.

Carisma bună se formează printr-o relație sănătoasă cu propria putere. Există oameni care se tem atât de mult de forța lor, încât se micșorează mereu, cer scuze pentru simpla lor prezență, își sting vocea, își frânează impulsul de a ocupa locul care li se cuvine. Ei nu devin mai buni prin această retragere, ci doar mai puțin vizibili. La capătul opus se află cei care, speriați de slăbiciune, se agață de putere ca de o armură și încep să strivească tot ce întâlnesc. Carisma bună nu se află nici într-o extremă, nici în cealaltă. Ea apare atunci când omul poate purta puterea fără violență și vulnerabilitatea fără umilință. Adică atunci când nu se mai apără de sine prin exces.

De aceea, adevărata formare a carismei bune are legătură cu maturizarea. Cu felul în care cineva își traversează suferințele fără să devină fie o victimă permanentă, fie un călău rafinat. Cu felul în care învață să suporte singurătatea, să stea în propriile gânduri fără să se teamă de ele, să nu își împrăștie energia în reacții compulsive și în nevoia de a cuceri imediat orice spațiu. Omul care a suferit și a înțeles ceva din suferința lui capătă adesea o prezență mai adâncă decât omul care a învățat doar să performeze.

Cum recunoști o persoană cu adevărat carismatică

– Cum deosebim carisma adevărată de simpla dominare psihologică?

– Primul semn al dominării psihologice este că ea nu suportă libertatea celuilalt. Omul care domină nu vrea doar să fie ascultat, ci și să controleze felul în care este perceput, felul în care răspunzi, ritmul în care te apropii sau te îndepărtezi. El nu se mulțumește să existe puternic, ci vrea să se insinueze în spațiul tău lăuntric și să devină reperul după care te măsori.

De aceea, în preajma unui astfel de om începi adesea să te autocenzurezi, să îți verifici reacțiile, să cauți tonul potrivit, să te întrebi dacă nu cumva ai greșit chiar și atunci când nu ai făcut nimic greșit. Acolo unde există dominare psihologică, apare o slăbire treptată a centrului propriu.

Carisma bună produce efectul invers. Ea nu te obligă să te reduci ca să facă loc prezenței sale. Dimpotrivă, în preajma ei simți că poți exista fără să fii pedepsit pentru asta. Poți avea altă opinie fără să fii umilit, poți tăcea fără să fii presat, poți străluci fără să provoci ostilitate.

Omul cu adevărat carismatic nu percepe autonomia celuilalt ca pe o amenințare. El nu are nevoie să micșoreze pe nimeni pentru a rămâne mare. Aceasta este una dintre cele mai sigure deosebiri dintre forța adevărată și forța falsă: prima coexistă cu libertatea altora, a doua o suportă greu.

Un alt criteriu este raportul cu adevărul. Dominarea psihologică lucrează deseori prin ambiguitate calculată. Spune pe jumătate, retrage, sugerează, destabilizează, alternează apropierea cu retragerea, lasă impresia că deții ceva prețios pe care celălalt trebuie să îl câștige. Este foarte des o putere care se alimentează din dezechilibru.

Carisma bună, în schimb, poate fi subtilă, dar nu este manipulatoare. Ea nu produce ceață în mod voit. Nu te face să te îndoiești de realitate doar pentru a-și întări locul în mintea ta. Omul cu prezență luminoasă poate fi complex, dar nu este duplicitar prin structură. Poate fi puternic, dar nu are nevoie să te țină în nesiguranță pentru a rămâne important.

Mai există apoi semnul foarte concret al efectului de durată. Dominarea psihologică poate fi fascinantă la început, chiar amețitoare. Poate produce impresia că ai întâlnit pe cineva ieșit din comun, imposibil de uitat, hipnotic. Dar în timp, ea erodează. Lasă în urmă oboseală, îndoială de sine, dependență afectivă, confuzie, uneori chiar rușine. Carisma bună, în schimb, deși poate fi și ea intensă, nu produce uzură de fond. După întâlnirea cu un om cu adevărat carismatic și sănătos, nu rămâi golit, ci întărit. Nu mai mic, ci mai adunat. Nu mai nesigur pe ce ai simțit, ci mai limpede.

Este important și felul în care cineva gestionează admirația. Omul dominator are nevoie de ea ca de un combustibil. O provoacă, o cultivă, o întreține și se neliniștește atunci când ea scade. Devine rece, ofensat sau represiv când nu mai ocupă primul plan. Omul cu carismă bună poate primi admirația fără să devină dependent de ea. O lasă să existe, dar nu își clădește întreaga identitate pe ea. În preajma lui nu simți că trebuie să îl hrănești necontenit pentru a rămâne în relație cu el.

Carisma întunecată și pericolele ei

– Atracția este măsura valorii celuilalt?

– Oamenii confundă atât de des carisma întunecată cu iubirea, puterea sau inteligența pentru că aceste realități, deși în esența lor sunt diferite, pot naște la suprafață impresii asemănătoare. Toate pot atrage, toate pot capta atenția, toate pot lăsa senzația că în fața noastră se află ceva neobișnuit.

Adesea, ceea ce este trăit cu intensitate este socotit, fără cercetare, drept valoros. Ceea ce zguduie este luat drept profund. Ceea ce apasă este confundat cu ceea ce merită urmat. Aici se strecoară una dintre cele mai vechi rătăciri ale vieții afective și sociale: a lua impactul drept adevăr.

Carisma întunecată este adesea luată drept semn de minte aleasă, pentru că știe să creeze impresia de stăpânire. Omul vorbește sigur, rostește sentințe, își apără ideile cu înverșunare, respinge împotrivirea cu iuțeală și pare că vede totul de sus. Dar siguranța rostirii nu este același lucru cu adâncimea gândului. Există minți limpezi și adânci care nu simt nevoia să se impună. Și există oameni care, fără a avea o gândire cu adevărat bogată, au darul de a se face ascultați. Mulți iau această impunere drept dovadă de inteligență, fiindcă mintea omenească este ușor impresionată de certitudine, mai ales când ea este rostită cu tărie.

În legăturile apropiate, dorința întreține această rătăcire. Dorința nu este lipsită de vedere, dar este părtinitoare. Ea vede mai ușor ceea ce promite intensitate decât ceea ce promite pace. Se aprinde în fața misterului, a distanței, a greutății de a-l dobândi pe celălalt.

Mulți ajung să creadă că, dacă au fost puternic atrași de cineva greu de înțeles și greu de atins, acel om trebuie să fie deosebit. Dar atracția nu este măsura valorii. Ne poate trage spre ceea ce ne rănește, după cum ne poate părea lipsit de farmec ceea ce ne-ar fi de folos. Carisma întunecată se folosește tocmai de această slăbiciune a dorinței.

Într-o vreme grăbită, carisma întunecată are avantajul de a se arăta repede. Carisma curată, dimpotrivă, se descoperă mai încet, fiindcă nu caută să impresioneze, ci să fie.

Această idee nu este nouă. Încă din Antichitate, reflecția filozofică a înțeles că adevărata forță a omului nu vine din exterior, ci din raportarea sa la sine. Inscripția de la templul din Delphi, „γνῶθι σεαυτόν” – „cunoaște-te pe tine însuți” – nu era un simplu îndemn moral, ci fundamentul oricărei vieți trăite cu sens. A dus această idee până la capăt, afirmând că „o viață neexaminată nu merită trăită”. În acest sens, lipsa de carismă nu este un defect de suprafață, ci un semn al unei vieți care nu a fost încă pe deplin cercetată și asumată.