VIDEO – Partea I

Cu peste 30 de filme la activ și un premiu Gopo în palmares, actorul recunoaște că ritmul intens de muncă vine uneori la pachet cu nevoia de pauză.

„Cred că uneori trebuie să mai iau o pauză. Să iei așa un pic pauză de la tot ce se întâmplă și să ai niște timp mai mult pentru tine. Nu cred că trebuie să se pună neapărat semnul egal între mine și profesie”, a spus Ștefan Iancu.

Deși traversează o perioadă profesională intensă, actorul spune că încearcă să nu se lase definit doar de carieră și să nu piardă echilibrul personal.

În același timp, succesul nu i s-a urcat la cap, iar comparația cu alți oameni din industrie l-a ajutat să rămână cu picioarele pe pământ.

„În momentul în care îi văd, îmi dau seama că nu vreau să gândească cineva despre mine ce gândesc eu despre ei. Nu poate să fie totul despre tine sau despre ce mari chestii ai făcut tu”, a mai spus el.

Ștefan Iancu vorbește și despre parcursul său, pe care îl vede ca fiind unul firesc, fără a-l considera extraordinar, în ciuda reușitelor.

„Am făcut niște lucruri, dar din punctul meu de vedere sunt normale. Așa vreau să se întâmple, astea trebuie să fie. Mai sunt niște lucruri de făcut”, a explicat actorul.

În plan personal, actorul recunoaște că nu și-a pus foarte devreme întrebări despre sine, pentru că a avut mereu senzația că știe ce drum trebuie să urmeze.

Totuși, privind în urmă la copilărie, își amintește că era un copil plin de energie și foarte vocal.

„Eram o… tiribombă. Eram foarte vocal, îmi spuneam părerile. Nu eram genul ăla de copil care să stea mai în spate”, își amintește Ștefan Iancu.

Actorul a vorbit și despre emoții și lucrurile care îl sensibilizează în viața de zi cu zi, mărturisind că reacționează puternic atunci când vine vorba despre animale și suferința acestora.

În final, Ștefan Iancu crede că astfel de conversații autentice pot avea un impact real asupra celor care le urmăresc.

„Dacă genul ăsta de discuții îi relaxează sau îi face să se simtă mai bine… să urmărească în continuare, pentru că doar așa ne dăm seama că mai sunt și alții care sunt în situațiile noastre”, a spus actorul.

