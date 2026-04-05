Prognoza meteo 8-10 aprilie

În intervalul 8-10 aprilie, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor cuprinde arii extinse, mai ales în nord, centru și est, unde sunt posibile și precipitații mixte. La munte, ninsorile vor predomina, iar pe crestele înalte stratul de zăpadă va continua să se depună.

Vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 70–80 km/h la munte, unde ninsorile vor fi viscolite, și de 45–55 km/h în estul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime vor varia între 4 și 15 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, ajungând la maximum 6 grade pe litoral. În unele zone, vor fi condiții de brumă.

Cum va fi vremea de Paște

Sărbătorile pascale vor aduce o ușoară creștere a temperaturilor, însă acestea vor rămâne sub valorile normale ale perioadei. Vântul ar putea deveni din nou puternic, cu intensificări semnificative, iar precipitațiile s-ar putea extinde pe arii mai largi spre seară. Meteorologii continuă să monitorizeze evoluția vremii pentru intervalul 8-14 aprilie, iar prognozele ar putea suferi modificări.

Viscol în luna aprilie – un fenomen rar, dar posibil

Deși ne aflăm în plină primăvară, episoadele de viscol nu sunt complet excluse. Istoricul meteorologic al României consemnează evenimente de acest tip, precum viscolul din 15 aprilie 1996, când ninsorile și vântul puternic au afectat grav regiunea Moldovei, cauzând blocaje și pagube semnificative.

Un alt exemplu notabil a fost în 20-21 aprilie 2017, când un val de aer polar a generat din nou ninsori viscolite în estul țării. Aceste fenomene extreme, deși rare, subliniază imprevizibilitatea vremii din regiune, chiar și în afara sezonului rece.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în următoarele două săptămâni, mai ales în nord și est, apoi temperaturile vor reveni la normal, se arată în prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 4 mai 2026, emisă, vineri.