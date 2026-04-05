„Trebuie raționalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Adică, spre exemplu, dumneavoastră să luați un rezervor de benzină pe lună. Marea problemă este că toți se reped la preț, hai să reducem prețul. Ori eu vă spun, e o mare eroare”, a declarat fostul lider de stat.

Potrivit lui Băsescu, încercările de a reduce sau plafona prețurile la carburanți sunt greșite și riscă să ducă la dispariția importatorilor de pe piață. „Marea problemă nu este prețul. Marea problemă este să ai combustibil. Dacă le introducem restricții, nu neapărat nu vor mai aduce. Vor aduce pentru cei care nu introduc restricții. Și tu rămâi fericit, ai făcut poporul fericit că ai redus cu 30 de bani, dar te trezești că peste două săptămâni nu mai ai importatori de motorină, pentru că o dau în Bulgaria care n-a introdus restricții”, a subliniat el.

În același timp, fostul președinte a atras atenția asupra diferențelor economice dintre România și Bulgaria, subliniind că vecinii de la sud au accize mai mici, ceea ce le conferă un avantaj competitiv. În schimb, România se confruntă cu dificultăți financiare majore. „Eu înțeleg foarte bine de ce Bolojan ezită să introducă reduceri la acciză sau la TVA, pentru că situația bugetară a României este grea. Și eu spuneam acum vreo lună, mergeți băieți la FMI. Iată că s-au dus la Banca Mondială, care nu mișcă fără FMI”, a adăugat Băsescu.

Băsescu a explicat că experiența sa de peste un deceniu în industria petrolieră l-a învățat că menținerea unui flux constant de combustibil este mai importantă decât reducerea prețurilor. El a recomandat autorităților să nu intervină agresiv pe piață și să permită importatorilor să opereze în condiții economice sustenabile.

Prețul benzinei a stagnat duminică, 5 aprilie, în timp ce motorina standard are un preț cu aproape 10 bani mai mare, deși guvernul a decis să intervină asupra prețului acestui combustibil pentru a scădea.

