Cine a fost Liviu Maior

Liviu Maior a fost ministru al Educaţiei între 1992 şi 1996 şi senator în Parlamentul României între 1996 şi 2003. De asemenea, a reprezentat România ca ambasador plenipotenţiar în Canada între 2003 şi 2005.

Pe plan academic, a fost distins cu „Meritul Academic” şi Premiul Academiei Române în 1993. A primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea universităţilor „Petru Maior” din Târgu-Mureş, „Lucian Blaga” din Sibiu şi „Andrei Şaguna” din Constanţa.

Între 1984 şi 1991, a condus Clubul Sportiv Universitatea Cluj. Contribuţia sa remarcabilă rămâne un reper pentru istoria şi cultura României.

Reacția PSD după decesul fostului ministru al Educației

Partidul Social Democrat a transmis un mesaj de condoleanțe în urma acestei pierderi. „Partidul Social Democrat își exprimă regretul pentru trecerea în neființă a domnului Liviu Maior, fost ministru al Educației în perioada 1992-1996 și personalitate marcantă a vieții academice și politice din România. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, se arată în comunicatul oficial. De asemenea, formațiunea a adresat sincere condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut.

Organizația PSD Cluj a subliniat că decesul lui Liviu Maior reprezintă o pierdere imensă pentru comunitatea politică și academică din Cluj-Napoca, dar și pentru întreaga țară. „PSD Cluj-Napoca își exprimă regretul sincer pentru pierderea unei personalități marcante, care a contribuit în mod esențial la dezvoltarea învățământului românesc și la consolidarea vieții publice democratice. Liviu Maior a fost nu doar un istoric de prestigiu, ci și un om de stat dedicat, care și-a pus întreaga experiență în slujba societății”, se arată în comunicatul organizației.