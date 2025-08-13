În ultima perioadă, Iulia Albu nu a mai apărut atât de des în lumina reflectoarelor precum o făcea înainte. E preocupată de renovarea casei sale, care e o locuință istorică, într-o zonă bună din București. După mai multe postări în mediul online despre renovări, vedeta a surprins acum cu silueta sa.

Iulia Albu a slăbit 12 kilograme

Îmbrăcată într-o salopetă neagră care îi scoate formele în evidență, Iulia Albu anunță că a slăbit 12 kilograme în trei săptămâni. „După 12 kg pierdute în mai puțin de 3 săptămâni am înțeles ca este momentul să mă opresc și să mă focusez pe mine. Am nevoie de ajutor, iar acum am găsit echipa perfectă pentru a depăși acest moment”, a spus ea în mediul online.

Pentru a se simți mai bine, ea a început unele proceduri. A și recunoscut că în ultima perioadă are probleme cu somnul, pe lângă faptul că a slăbit foarte mult. Procedurile o ajută să își îmbunătățească starea.

Întrebată de fani cum a reușit să slăbească atât de mult, ea nu le-a oferit încă un răspuns. „Cum ai reușit să slăbești așa mult în scurt timp?? Secretul??🌷🌷”, au fost curioși urmăritorii ei. Rămâne de văzut ce va declara pe viitor vedeta.

Cum face față Iulia Albu criticilor din mediul online

Iulia Albu este unul dintre cei mai apreciați critici de modă, fiind uneori criticată pentru modul direct în care își spune părerea cu privire la unele apariții ale vedetelor noastre. De altfel, aceasta a mărturisit recent că ea nu este deranjată de unele critici venite din partea urmăritorilor ei.

„Noi suntem niște oameni privilegiați pentru că avem viața pe care o avem, avem atenția pe care o avem și, până la urmă, toți oamenii, inclusiv cei care dau păreri negative, fac parte din publicul nostru, iar ei trebuie respectați, pentru că sunt alături de noi, chiar dacă nu întotdeauna sunt acolo să ne ridice pe un piedestal.

Hate-ul este foarte bun. În primul rând te face viral, în al doilea rând, noi suntem acolo unde suntem pentru că toți oamenii, inclusiv cei care spun lucruri mai puțin plăcute despre noi, adevărate sau nu, își dedică timpul să scrie un comentariu pe paginile noastre”, a declarat Iulia Albu în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț, potrivit Spynews.

