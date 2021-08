Iulia Albu, despre situațiile dificile în care s-a aflat. „Eu mi-am pierdut aproape jumătate de păr din cauza unor probleme”

Iulia a explicat fanilor în detaliu procesul pe care a trebuit să-l urmeze pentru a ajunge la acest rezultat și ce pași trebuie urmați pentru regenerarea părului.

„Cred că părul este punctul meu forte în acest moment, după foarte mulți ani în care știți că am avut probleme. Nu m-am axat doar pe medicație, ci am făcut și foarte multe injecții în scalp pentru regenerarea părului.

Am avut și o dietă echilibrată și am făcut sport. Am ales să fac aceste Story-uri fără extensi, fără produse, doar cu părul spălat, așa cum este el. După cum v-am spus a fost o muncă foarte grea”, a spus Iulia Albu.

Vedeta a mărturisit că a ajuns să aibă probleme cu părul și chiar și-a pierdut jumătate din podoaba capilară din cauza unor probleme de sănătate, a stresului și a unui proiect.

„Eu mi-am pierdut aproape jumătate de păr din cauza unor probleme de sănătate pe care le-am avut și din cauza stresului și a unui proiect.

Noi am mai avut discuția despre vitamine pentru păr și unghii, nu este suficient. Am încercat foarte multe vitamine, unele foarte bune, majoritatea sunt ok dacă ai o situație cum este cazul meu. Personal trebuie să renunț și la gluten, și la lactoză”, a transmis Iulia fanilor.

