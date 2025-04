Iulia Ionescu, cunoscuta prezentatoare a emisiunii iLikeIT, de la PRO TV, se pregătește pentru cel mai frumos și emoționant capitol din viața sa: va deveni mamă. Cu naturalețea și energia care au făcut-o atât de apreciată de telespectatori, Iulia a împărtășit emoțiile și entuziasmul pe care le trăiește în această perioadă specială. „Și eu, și soțul meu suntem foarte nerăbdători pentru ceea ce urmează”.

Prezentatoarea iLikeIT este cunoscută pentru pasiunea sa pentru tehnologie și inovație, dar acum se pregătește să exploreze o „nouă realitate” – cea a maternității. Fiecare etapă a acestui drum vine cu provocări, dar și cu momente de o frumusețe aparte, iar Iulia privește totul cu mult optimism și curiozitate.

„Încercăm să ne pregătim cât putem de bine pentru următoarea perioadă și sperăm să putem gestiona pe măsura așteptărilor emoțiile, bucuriile și grijile care vin la pachet cu această minunată schimbare”, a mărturisit aceasta.

În platoul emisiunii iLikeIT, Iulia Ionescu a adus mereu cele mai noi tendințe din tehnologie, care să facă lumea digitală mai accesibilă publicului. Acum însă, urmează să descopere o altă dimensiune a vieții, una în care emoțiile vor fi mai intense ca niciodată.

Iulia Ionescu va avea un băiețel

Iulia Ionescu a declarat în exclusivitate pentru tvmania.ro că este însărcinată în 6 luni și va avea un băiețel. „Sunt însărcinată în aproape 6 luni. Este băieţel şi abia îl aşteptăm. Suntem foarte nerăbdători pentru ce urmează, pentru această nouă etapa a vieţii noastre.”

Și a continuat: „Am fost neaşteptat de fericită. Mi-am dorit întotdeauna să fiu mamă, dar nu mi-am imaginat că îmi va aduce atât de multă bucurie. Este adevărat că nu am făcut niciodată un obiectiv din asta. Până acum m-am concentrat pe toate celelalte bucurii pe care mi le-a oferit viaţa, dar acum nu îmi vine să cred ce trăiesc şi încerc să mă pregătesc cât mai bine pentru ceea ce urmează şi toate sentimentele care vin la pachet cu fiecare etapă şi schimbare”.

Ce nume a ales Iulia Ionescu pentru băiețelul ei

Vedeta de la PRO TV a dezvăluit și numele pe care l-a ales pentru fiul ei, care va veni pe lume în luna august. „O să îl cheme Ovi, adică Ovidiu-Robert Ionescu. O să poarte în primul rând prenumele soţului meu. Nu pot să spun că am plănuit asta. Pur şi simplu aşa am simţit pentru că îmi imaginez că o să-i semene foarte mult soţului meu şi fără să vrem am început să-i spunem Mini Ovi… Ovi şi am realizat că întotdeauna mi-a plăcut ideea de junior şi cred că dacă aşa am simţit, e cu siguranţă cea mai bună alegere”, a mai spus Iulia Ionescu pentru sursa mai sus-menționată.

Iulia Ionescu a venit la PRO TV în locul lui George Buhnici

Iulia Ionescu este jurnalist de peste un deceniu și este pasionată de tehnologie, social media, sport și călătorii.

„iLikeIT este o provocare pe care am primit-o cu mult entuziasm. Abia aștept să prezint publicului materialele la care am lucrat pentru noul sezon. Îmi doresc foarte mult ca informațiile despre tehnologie și social media să ajungă la un public cât mai larg. Lumea în care trăim este într-o continuă schimbare, iar noile tehnologii ne pot ajuta să ducem o viață mai bună și mai echilibrată”, spunea Iulia în urmă cu 5 ani, atunci când a fost anunțată că va prezenta emisiunea iLikeIT în locul lui George Buhnici.

Cine este Iulia Ionescu

Iulia Ionescu este corespondent Știrile PRO TV și unul dintre realizatorii emisiunii iLikeIT. Realizează reportaje și prezintă cele mai noi știri din domeniul tehnologiei în cadrul celui mai urmărit show de profil din România. Până acum a acoperit mii de subiecte din domeniu și continuă să facă asta în fiecare zi, de luni până vineri, în cadrul știrilor de dimineață de la PRO TV, dar și sâmbăta, de la ora 10.00, în ediția de weekend a emisiunii iLikeIT.

Este absolventă a Facultății de Jurnalism, dar și a Facultății de Științe Politice și Comunicare, din cadrul S.N.S.P.A. Are o experiență de 16 ani în televiziune. Timp în care a lucrat nu doar ca reporter și prezentator, ci și ca producător, redactor, asistent de producție și nu numai. Este foarte pasionată și de sustenabilitate și a prezentat unele dintre cele mai importante evenimente din domeniu. „Consolid8 Festival” și „Sustenabil zi de zi – de la must be la nice to be” sunt doar două dintre exemple, iar anul acesta va modera și conferința dedicată start-up-urilor sustenabile din România, din cadrul Climate Change Summit. În plus, 2023 a fost și anul în care Iulia Ionescu a reprezentat jurnaliștii din România la prima dezbatere publică META (Facebook) dedicată pieței din Europa Centrală și de Est. La eveniment au participat jurnaliști și experți din domeniu din diferite colțuri ale lumii.

Iulia Ionescu și colegul său Marian Andrei participă în fiecare an și la cea mai importantă conferință dedicată tehnologiei – CES (Consumer Electronics Show), din Las Vegas, Nevada. Emisiunea lor a fost premiată și de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

