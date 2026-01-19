Concurenta din echipa Războinicilor a stat de vorbă cu Libertatea imediat după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026 și a vorbit despre experiențele pe care le-a trăit la Antena 1, atât la „Chefi la Cuțite”, cât și în show-ul de supraviețuire.

„Survivor este o altfel de competiție, o altfel de experiență. Mult mai grea! Emisiunea este unică, la fel precum «Chefi la cuțite», doar că acolo este vorba despre gătit. La Survivor este vorba despre supraviețuire! A fost o experiență dură pentru mine, dar și mișto.

Nu am avut niciun secret, am plecat de acasă cu gândul de a fi naturală. Din contră, am avut de trecut niște teste dure, mi-a fost foarte dor de copii încă de la început. Ploaia mi-a fost, în schimb, fatală. M-am luptat cu ploaia. Am stat sub cerul liber, în ploaie, fără haine de schimb, o noapte întreagă. Nu am dormit, a fost cel mai îngrozitor lucru care mi se putea întâmpla la Survivor. Dar am făcut tot ce am simțit! Dacă mi-am dorit să plec, am plecat”, a spus Iulia Istrate în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată care a fost cea mai importantă lecție pe care a învățat-o în show-ul de la Antena 1, concurenta din tribul Războinicilor a spus că încrederea! Mai mult decât atât, ea ne-a dezvăluit și care au fost primele ei gânduri după ce a fost eliminată.

„Să am grijă în cine mă încred! După eliminare am fost foarte fericită pentru că am luat legătura cu familia și copiii mei. Am aflat că sunt bine! După au început regretele, m-am gândit că trebuia să mai rămân în competiție și să lupt pentru a demonstra echipei că sunt puternică. Am cedat cam ușor, îmi pare rău”, a încheiat Iulia Istrate interviul pentru Libertatea.

