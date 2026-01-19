Confruntarea s-a încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea lui Niky, iar finalul a fost unul extrem de emoționant. În lacrimi, Iulia Istrate a spus: „Îmi pare rău că nu am rezistat mai mult. Se pare că nu am fost atât de puternică cât m-am considerat”.

Lupta nu a fost una deloc ușoară, iar ambele Războinice au încercat din răsputeri să-și păstreze locul în competiție. Din păcate, norocul nu a fost alături de Iulia Istrate, așa că aceasta a părăsit competiția, cu ochii în lacrimi. Înainte ca flacăra ei să fie stinsă, Iulia a avut de transmis un mesaj emoționant pentru copiii săi.

„Sper că sunteți mândri de mami. Să știți că orice luptă în viața asta nu se termină rău, totul merge spre bine. Iar acum mama nu a terminat rău, ci spre bine. Vine mami acasă lângă voi și vă iubesc. Știu că m-ați încurajat foarte mult și vă mulțumesc din suflet”, a spus Războinica.

Traseul luliei Istrate la Survivor 2026 s-a încheiat după două săptămâni de competiție. În vârstă de 32 de ani, tânăra este bucătar de profesie și a intrat în competiție hotărâtă să își testeze rezistența și capacitatea de adaptare în condiții extreme.

Obișnuită să lucreze sub presiune și să găsească soluții rapide, Iulia a declarat că experiența din bucătărie o ajută să facă față provocărilor din junglă. La Survivor, ea a mizat pe disciplină, strategie și determinare pentru a merge cât mai departe în competiție. Din păcate, drumul ei în competiție nu a fost atât de lung pe cât și-ar fi dorit, iar duminică seara, aceasta a părăsit competiția.

