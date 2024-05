„Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte. Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar.

Am încercat, am crezut în alegerile sufletului meu și iată-mă, după mai bine de 7 ani… sunt tot în India. Și, cred că am făcut cea mai bună alegere pentru evoluția mea personală, care s-a extins apoi și în cea profesională. Mă bucur că am avut curaj. Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită”, a spus Iulia.

Iulia Vântur recunoaște că experienta din India a maturizat-o și a fost fascinată de ceea ce a descoperit în această tară.

Recomandări EXCLUSIV. Cum arată declaraţia lui Vlad Pascu de recunoaştere a faptelor prin care ar putea obţine o pedeapsă mai mică în dosarul accidentului de lângă 2 Mai

„În India m-am maturizat, am devenit femeie cu adevărat. Nu am vorbit mult despre viața mea, poate o voi face într-o zi, pe îndelete… într-o carte. Când am ajuns prima dată, eram prea fascinată de ideea de a fi în țara poveștilor lui Eliade.

Eram ca un copil uimit de tot ce descoperea, de culori, de sunete, de muzică, de arome, de haine. India este fascinantă, are multe de oferit. Țin minte însă că m-au marcat condițiile în care mulți oameni trăiau pe străzi. Și, cu toate astea, zâmbetul, acceptarea și recunoștința lor. Asta a fost prima lecție învățată în India”, a declarat Iulia Vântur, conform Viva.ro.

Urmărește-ne pe Google News