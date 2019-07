Zilele acestea, Iulia Vântur s-a aflat în vacanță în Bali, unde a trăit momente de groază. Fosta rezentatoare tv a fost trezită din somn în zorii zilei, de un cutremur de 5,7 grade pe Scara Richter. Iubita lui Salman Khan a povestit pe Instagram cum s-a petrecut totul.

„Am avut parte de o alarmă în zorii zilei. Bali, locul unde mă aflu în acest moment, a fost zdruncinat de un cutremur cu magnitudine de 5,7 grade. O mie de gânduri mi-au trecut prin minte într-o secundă, dar am decis să-mi păstrez calmul și să am încredere că totul se va termina cu bine. Am simțit că nu mi se va întâmpla nimic și că răul va pleca la fel de repede cum a venit. Slavă Domnului că nimeni nu e rănit de data asta, totul a revenit la normal în câteva minute. Unoeri avem nevoie de un reminder că trebuie să trăim. Așa că trăiește clipa. Mi-am văzut mai departe de planurile zilei, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar, sincer, azi mă simt mai vie ca oricând”, a relatat Iulia Vântur, care s-a întâlnit și cu Laura Cosoi în Bali zilele acestea.

