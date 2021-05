Jador are în continuare probleme la picior, după accidentare. „E rupt în trei locuri. Mi-e frică”

„Sunt prost cu genunchiul. Doare puțin, dar uneori când merg, nu tot timpul. Ar trebui să ajung la operație, dar amân, mi-e frică de cuțit. Nu prea se poate amâna. Nu vreau să ajung la cuțit. Mi-e frică de operație, mi-e frică de doctor”, a spus Jador la Antena Stars.

„Fix acum am o durere aici, dar e de la prea mult stat în picioare azi, că am muncit toată ziua. Dacă nu stau în picioare toată ziua și nu fac atât de multe lucruri într-o zi, nu mă doare chiar așa, adică sunt ok. Sper să-mi treacă de la sine, dacă nu merg la spital.

E rupt în trei locuri. Dacă face rău unor oameni, nu aș vrea să vorbesc despre asta. M-a sunat Dorian să-mi dea să mă operez”, a continuat el.

