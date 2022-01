„Ignoranță, limitat (neșcolit), gălăgios. E isteț, are ceva de spus… dar, în mare parte, tot ce zicea nu bătea nicăieri. Nu are prea multă școală. Poți să ai multe diplome, dacă nu le-ai și asimilat, degeaba. Când am intrat în competiție, m-a făcut să-i pun din prima o etichetă”, a spus Zanni despre Jador la Pro TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Jador a reacționat și i-a dat imediat replica fostului coleg din Republica Dominicană.

„Zanni este un copil care trebuie să învețe să respecte oamenii din jur și să-i accepte așa cum sunt. Nici mie nu-mi place stilul lui de viață și când mă jignește.

Eu îl accept așa cum este. Așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Ba mai mult, îi admir inteligența. Nu îi văd defectele. Mai urât este că eu am vorbit cu el. Am vorbit cu el și părea că ne împrietenim. Nu știu… nu înțeleg!”, a declarat Jador, potrivit Wowbiz.

PARTENERI - GSP.RO Metoda prin care Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf o înșală. Incredibil ce idee a avut Bebeto, fiul cel mic

Playtech.ro BOMBĂ! Motivul pentru care a murit fetița călcată de mașina Poliției pe trecerea de pietoni. Datele preliminare ale medicilor legiști VIDEO

Observatornews.ro "Raisa mea, fetița mea!". Copila ucisă pe trecere de mașina poliţiei, înmormântată în sicriu alb. Sute de oameni o conduc pe ultimul ei drum

HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2022. Scorpionii s-ar putea să facă câteva mișcări greșite, să ia decizii în mare grabă, din cauza enervării

Știrileprotv.ro Iohannis a promulgat legea. Cât de greu le va fi de acum românilor să își ia permisul de conducere. Vor fi afectați și cei cu permisul suspendat

Telekomsport Patronul Parmei, perplex când a văzut unde trebuie să vireze banii pentru transferul lui Dennis Man: ”Era mirat”

PUBLICITATE Ce este sindromul „Dropped Head” sau Head Down și ce afecțiuni provoacă