„Fiind un artist care a trăit ani întregi în lumina reflectoarelor, participând la nenumărate evenimente și petreceri, am simțit mereu presiunea de a zâmbi și de a transmite bucurie, chiar și în momentele în care interiorul meu era diferit. Tocmai de aceea, nunta mea nu a fost despre fast sau obligații, ci despre oameni dragi, familie și prietenii cei mai apropiați.

Am vrut să fie o zi simplă, naturală, ca o zi de naștere petrecută cu cei pe care îi iubesc cu adevărat. Am impus o regulă clară: fără daruri, fără bani, fără atenții. Totul a fost doar despre noi și despre cei care ne-au fost aproape din inimă, nu din formalități.



Da, oamenii au avut opinii, au comentat despre locație, ținute și alte detalii. Mulți au uitat că, deși îmi permiteam cel mai mare lux, am ales simplitatea. Vreau să le mulțumesc pentru atenția pe care mi-au oferit-o din nou și să le urez un an nou plin de liniște și iubire.



Pentru mine, aceasta nu a fost o nuntă ca toate celelalte. A fost ziua în care am fost autentic, fericit și liber, alături de cei mai importanți oameni din viața mea”, a scris Jador pe contul de Facebook.

