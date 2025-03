Deranjat de zvonurile care s-au răspândit pe TikTok, Jador a dorit să pună capăt tuturor știrilor false despre viața lui, astfel că s-a filmat într-un costum negru și a dezvăluit că este dezamăgit de tot ce a apărut pe internet.

„M-am îmbrăcat în negru, pentru că am înțeles că am murit. Sunt la înmormântarea mea! Îmi pare foarte rău, am fost un băiat foarte bun. Oameni buni care ați înnebunit și vreți să faceți vizualizări pe spatele meu, nu mai fiți nebuni. Îmi doriți moartea? Așa îmi doriți voi mie, moartea? În loc să ne urăm de bine unul la altul”, a spus Jador pe Instagram, la story.

Celebrul artist a reacționat și în feed, tot pe Instagram: „Pentru patru like-uri, doriți moartea oamenilor! Am văzut TikTok-ul plin de astfel de afirmații. Pur și simplu doriți schimbarea să vină de la oameni care vreți să facă pentru voi lucruri, dar voi pentru voi nu faceți nimic! Hateri, rușine”.

Astfel, prin aceste postări, Jador a dorit să pună capăt tuturor informațiilor false care se răspândiseră pe TikTok și care spuneau că el ar fi murit. Zvonurile despre viața artistului au apărut după ce cântărețul afirmase în mediul online că a ajuns pe mâna medicilor.

„Sunt aici înainte de operație, oameni buni. Mă operez de deviație de sept. E ora 06.00 dimineața. Nu mi-e frică. O să am un nas așa frumos, totul o să fie bine. Ne vedem la concerte, în două-trei zile mă fac bine. Foarte important, o să am nasul mai mare decât îl am acum”, spunea Jador la finalul lunii februarie pe internet.

Pe lângă mesajul postat la acea vreme de Jador, celebrul artist postase și câteva imagini care îl arătau pe patul de spital.

