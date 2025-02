Intervenția suferită de Jador este una pe care și-o dorea de mult și acum a venit momentul potrivit pentru a se lăsa pe mâinile medicilor.

Jador, unul dintre cei mai îndrăgiți maneliști din România, s-a internat în spital în urmă cu puțin timp.

Manelistul a publicat pe rețelele imagini în care este pe patul unui unități medicale, urmând să fie operat.

„Sunt aici înainte de operație oameni buni. Mă operez de deviație de sept. E ora 6.00 dimineața. Nu mi-e frică. O să am un nas așa frumos, totul o să fie bine. Ne vedem la concerte, în două trei zile mă fac bine. Foarte important, o să am nasul mai mare decât îl am acum”, a povestit Jador pe rețelele de socializare.

Jador s-a căsătorit cu Oana Ciocan la finalul anului trecut

Jador și Oana Ciocan s-au căsătorit pe 27 decembrie, după o relație ce durează de mai bine de un an. Artistul a transmis un mesaj pe contul de socializare, în care a explicat de ce a ales ca nunta lui cu Oana să fie una discretă, după ce mulți i-au criticat decizia.

„Fiind un artist care a trăit ani întregi în lumina reflectoarelor, participând la nenumărate evenimente și petreceri, am simțit mereu presiunea de a zâmbi și de a transmite bucurie, chiar și în momentele în care interiorul meu era diferit. Tocmai de aceea, nunta mea nu a fost despre fast sau obligații, ci despre oameni dragi, familie și prietenii cei mai apropiați.

