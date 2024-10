Jador a făcut un anunț special în urmă cu puțin timp. El și logodnica sa, Oana Ciocan își vor uni destinele anul viitor.

„Oana este totul pentru mine. Suntem pregătiți pentru acest nou capitol al vieții noastre și abia aștept să ne unim destinele,” a spus Jador, potrivit Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Îndrăgostiții au decis că nunta va avea loc anul următor, în 2025 și vor începe pregătirile pentru marele eveniment din viața lor. Nașii lor vor fi Cătălin Moroșanu și soția sa, cu care sunt buni prieteni.

„Avem nași! Îl avem pe Moro, el este nașul nostru. Asta mi-a spus din Dominicană, că indiferent cu cine m-aș însura, el va fi alături de mine în ziua nunții,” a spus Jador.

Jador a compus o piesă special pentru dansul mirilor

„Pentru dansul mirilor, am compus o piesă. O să o cânt la nuntă. Se numește Ești frumoasă, și e pentru Oana. Nu vreau să o cânte altcineva, nu o va simți nimeni cum o simt eu. Am emoții, pentru că nu sunt priceput la dans, dar momentul va fi magic,” a explicat artistul.

Recomandări Măriuţa Nistor, jurnalista care a investigat sub acoperire mecanismul de tulburare a democrației cu bani de la Moscova: „M-am infiltrat printre robiȘORi” | Interviu

În urmă cu puțin timp, Zanni l-a acuzat pe Jador că a lovit-o pe Oana Ciocan în timpul relației lor. „Am un mesaj de la Zanni, dar nu vreau să intru prea mult în detalii. Mi-a mulțumit pentru ceva și apoi a spus altceva care nu merită să fie repetat. Nu mai am pretenții de la el.

Credeam că suntem prieteni după piesa pe care am lansat-o împreună, dar viața merge înainte. Fiecare își alege prietenii, iar dacă el nu vrea să fie prieten cu mine, nu am nicio problemă cu asta. Oana nu e la mijloc în această poveste, iar eu am alte lucruri de care să mă ocup acum,” a spus Jador, potrivit sursei citate.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News