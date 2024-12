Cântărețul de manele a declarat că nu are deloc emoții și abia așteaptă să se căsătorească, iar el și Oana Ciocan să devină soț și soție în fața lui Dumnezeu.

„Nu, nu am emoții. Sunt cu ea împreună de un an, dar nu am de ce să am emoții”, a spus cântărețul.

Jador și Oana Ciocan vor face mai întâi cununia civilă, după care vor face și cununia religioasă. Cântărețul a vorbit de-a lungul timpului despre cât de importantă e cununia religioasă în fața lui Dumnezeu.

”Nu poți să faci cununia religioasă fără cununia civilă, deci cea religioasă clar o s-o facem. Nu fac nicio nuntă, fac doar asta, doar cununia civilă și cea religioasă”, a mai zis el pentru Spynews.ro.

Spre deosebire de alți ani, anul acesta, Jador nu a acceptat niciun concert de Crăciun sau Revelion, preferând să stea acasă cu familia.

”Nu mi-am luat concerte de Crăciun și Revelion, Crăciunul e perioada mea preferată și stam în familie”, a mai zis el ppentru sursa citată.

Jador a declarat în repetate rânduri că își dorește să devină tată și pare că visul i s-a împlinit. Potrivit unor sursce citate de Cancan, Oana ar fi însărcinată, însă niciunul nu vrea să dezvăluie acest lucru, până ce perioada critică nu va trece. Se pare că bebelușul se va naște în vara anului viitor.

