„Singur pentru că familia mea este într-o direcție, iar eu am viața mea pe care o am, dar există și ieșiri frumoase, cu familia, eu, separat, în altă conjunctură, în altă lume, în altă destinație. Cum să nu fie geloasă? În are pe Alain Delon tânăr.

Dacă nu ești geloasă sau gelos, să spunem că nu prea rezistă cuplul, compatibilitatea, în primul rând, că acesta este cel mai important lucru”, a spus Jean de la Craiova, potrivit Spynews.

”De sărbători eu cânt. Nu vine, ea (n.r. – soția lui) are alte treburi și e în regulă ce face. De 27 de ani îți dai seama că a înțeles despre ce este vorba. Știe ce a luat, mai pe limba noastră, știe ce are la ușă. Nu pot să o păcălesc, să o mint. Ea este șeful”, a mărturisit Jean de la Craiova.

Cine este soția lui Jean de la Craiova

Jean de la Craiova, în vârstă de 50 de ani, este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele. De-a lungul anilor a făcut parte din mai multe proiecte TV și a fost permanent în atenția publicului. Despre soția lui însă se știu foarte puține lucruri și asta pentru că femeia a refuzat să apară în fața camerelor de filmat alături de soțul ei.

Manelistul a dezvăluit faptul că partenera sa de viață este o femeie foarte credincioasă, iar din acest motiv preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Cei doi au împreună doi copii, pe Sabrina și Alexandru. „Eu am o nevastă mai credincioasă, e apropiată de biserică. E mai apropiată de toată lumea, avem ritualuri bisericești, e în cercul ei de femei credincioase.

Paula Dumitrache este o fostă balerină, care l-a cunoscut pe muzician în 1994. La acea vreme, el cocheta cu sportul, făcând scrimă.

„Am făcut sport, dar nu eram prea atent, eu luam ghetele (…). Am făcut şi scrimă, de dragul la sabie. (…)”, a spus el, potrivit VIVA! Se pare că în urmă cu câțiva ani, manelistul s-a trezit într-un adevărat scandal. S-a tot zvonit că acesta ar fi înșelat-o cu o fostă colegă de trupă.

