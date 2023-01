Jean Gavril a răbufnit la adresa Andreei Bălan la „America Express”: „Mi-am dat seama că e competitivă, dar și rea”

Jean Gavril și Dinu, fratele lui, au ajuns ultimii în cursă, așa că ei au luptat în cursa pentru ultima șansă. Au fost nevoiți să facă și nominalizări pentru eliminare, așa că ei au ales echipa formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu.

„Nu e ușor nici pentru mine, însă eu am judecat altfel. Pentru că am fost declarat cumva dușman și cel mai puternic competitor al persoanei respective, eu nu am nimic cu ea și vreau să aflu cu ce am supărat-o sau deranjat-o de m-a declarat dușman. Îi dau ocazia să participe cu noi la cursa pentru ultima șansă”, a spus cântărețul la „America Express”, conform unica.ro.

„Unde te-am declarat?! Ți-am zis doar că mi-ai luat o priză”, a răspuns Andreea Bălan.

„Cineva i-a transmis greșit lui Jean că el ar fi dușmanul meu. El este doar un competitor ambițios”, a mai spus artista.

„Ea îmi poartă pică încă de la Dancing on Ice, de când patinam. La Dancing on ice o cunoscusem pe Andreea Bălan. Ea îmi fusese rezervă și cumva ne dăduse de înțeles că abia așteaptă să ne accidentăm noi, unul-altul, ca să intre ea în locul nostru. Și m-am întrebat: ce fel de om ești ca să faci așa ceva? Ne-am dat seama că este și bătăioasă, și supercompetitivă, dar este și rea”, a spus Jean Gavril la testimoniale.

„E puțin maniacă, vrea să ia numai podium, numai locul unu. (…) Ea e genul de persoană care vine cu atitudinea: eu o să câștig, voi sunteți cei mai fraieri”, a încheiat el.

În final, Jean Gavril și Dinu le-au nominalizat pe Andreea Bălan și Andreea Antonescu pentru a intra alături de ei, la cursa pentru ultima șansă. Însă, fetele nu au primit suficiente voturi, iar la această cursă au intrat, împreună cu echipa fraților, Bruja și Pufeh și Bianca Adam și mama ei, Mihaela, mai notează unica.ro.

Bruja și Pufeh, salvați de la eliminare

Finalul întrecerii a adus multe emoții, clasamentul dând satisfacție echipei votate majoritar pentru a intra în această cursă: Bie și Mikey au ajuns primele la Irina Fodor. „Așa mi-am dorit, ca Bie cu Mikey să câștige, pentru că toată lumea a tras cu bulgări în ele”, a declarat Cătălin Scărlătescu la aflarea clasamentului.

„Ele au primit 5 nominalizări. Eu încă nu înțeleg cu ce au greșit. Noi nu am primit nominalizări, am intrat pe barba noastră în cursa asta. Am ajuns singuri acolo”, a comentat Jean Gavril, care s-a situat pe locul doi, alături de fratele său, Dinu.

„Am simțit că am dovedit ceva, pentru că nominalizările lor ne puneau cumva în postura de echipă slabă. Doar pentru că suntem mamă și fiică nu înseamnă că suntem slabe”, a declarat Bie.

Pe ultimul loc, riscând eliminarea, s-au situat Bruja și Pufeh, dar deznodământul serii a fost unul fericit. Totemul din cutia deschisă de Irina Fodor a fost verde, culoarea care salvează echipa propusă spre eliminare.

