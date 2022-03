Stiri Mondene Jean Paler, revoltat din cauza facturilor la gaze și curent. Cât a plătit în ianuarie pentru apartamentul din Sinaia în care stă: „M-au rupt” De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Vineri, 25 martie 2022, 09:30

Pe lângă faptul că are mari probleme de sănătate, Jean Paler e îngrijorat și din cauza facturilor tot mai mari pe care le are de plătit la gaze și curent. Actorul locuiește de o bună perioadă într-un apartament de două camere, la Sinaia. Într-un interviu pentru fanatik.ro, el a dezvăluit cât a avut de plătit pe luna ianuarie, dar și cum s-a descurcat, având în vedere că are o pensie mică.