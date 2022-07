Jennifer Lopez a schimbat două rochii de mireasă la nunta cu Ben Affleck, una dintre ele purtată într-un film vechi

Jennifer Lopez a dezvăluit că a purtat o rochie de mireasă „dintr-un film vechi”, când ea și Ben Affleck, în vârstă de 49 de ani, s-au căsătorit într-o ceremonie discretă din Las Vegas în weekend.

Actrița, în vârstă de 52 de ani, a purtat două rochii uimitoare pentru ziua cea mare, a doua fiind o creație din dantelă concepută de Zuhair Murad.

„Cu cei mai buni martori pe care vi i-ați putea imagina vreodată, o rochie dintr-un film vechi și o jachetă din dulapul lui Ben, ne-am citit propriile jurăminte în micuța capelă și ne-am oferit unul altuia inelele pe care le vom purta pentru tot restul. vietile noastre”, a anunțat Jennifer, potrivit dailymail.co.uk.

Jennifer este mama a doi copii gemeni de 14 ani, pe care îi are cu fostul soț Marc Anthony. Vedeta a radiat de fericire în fotografiile distribuite fanilor duminică, în mediul virtual.

Jennifer Lopez, prima imagine în camera de hotel, după căsătorie. Vedeta și-a etalat mândră verigheta

La câteva ore după căsătorie, Jennifer Affleck, a postat o imagine în care apare fără machiaj și își etalează mândră verigheta după ceremonia de la miezul nopții „distractivă și ocazională” de la Little White Chapel cu Ben, în Vegas.

Ben și Jennifer s-au căsătorit în Las Vegas la trei luni după ce s-au logodit din nou și la 20 de ani după ce actorul a îngenuncheat pentru prima dată și a cerut-o de soție.



Actrița din Selena a confirmat că au spus „Da” pe canalul ei online, On The JLo, unde a împărtășit detalii despre nunta lor intimă, organizată la Little White Wedding Chapel.

Buletinul informativ era semnat „Dna. Jennifer Lynn Affleck” și a inclus selfie-uri sincere ale tinerilor căsătoriți și videoclipuri cu cei doi, în timp ce se pregătesc pentru ziua lor specială.



„Am reusit. Dragostea e frumoasă. Iubirea este bunătate. Și se dovedește că dragostea are răbdare. Douăzeci de ani de răbdare”, a scris ea în postarea ei.

