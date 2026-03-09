Poliția a intervenit rapid după ce o femeie a tras mai multe gloanțe spre proprietatea artistei, iar unul dintre proiectile a pătruns chiar în peretele vilei. Potrivit autorităților, vedeta se afla acasă în momentul incidentului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Atacul armat a avut loc în plină zi

Incidentul s-a petrecut duminică după-amiază, în jurul orei 13.21, când poliția din Los Angeles a primit un apel de urgență privind focuri de armă trase în cartierul rezidențial în care locuiește Rihanna.

Potrivit oamenilor legii, o femeie în vârstă de aproximativ 30 de ani a deschis focul din interiorul mașinii sale către casa artistei. Din primele informații, suspecta a tras cel puțin zece gloanțe dintr-o armă de tip asalt.

Unul dintre gloanțe a străpuns un perete al casei, iar altele au lovit poarta proprietății și o rulotă parcată pe alee. Autoritățile au confirmat că nu au existat victime.

La scurt timp după atac, mașina suspectei a părăsit zona și a fost văzută îndreptându-se spre sud, pe Coldwater Canyon Drive. Polițiștii au mobilizat imediat echipe la sol și un elicopter pentru a urmări vehiculul.

Elicopterul poliției a localizat rapid mașina, urmărind-o până într-o parcare a unui centru comercial din Sherman Oaks. Acolo, la aproximativ 30 de minute după apelul la 911, suspecta a fost oprită și reținută de polițiști.

În urma percheziției vehiculului, agenții au găsit o pușcă de asalt și șapte tuburi de cartușe trase. Arma a fost confiscată, iar femeia a fost dusă în custodia poliției pentru audieri. Autoritățile investighează acum motivul atacului și încearcă să stabilească dacă suspecta avea vreo legătură directă cu artista.

Rihanna locuiește cu ASAP Rocky și copiii lor

Casa vizată de atac este locuința în care Rihanna trăiește împreună cu partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, și cei trei copii ai lor. Cuplul are doi băieți, RZA, născut în mai 2022, și Riot, venit pe lume în august 2023, iar în urmă cu aproximativ cinci luni, familia s-a mărit cu o fetiță, Rocki.

Deocamdată nu este clar dacă alți membri ai familiei se aflau în casă în momentul atacului. Surse apropiate anchetei au confirmat însă că artista era în locuință atunci când s-au auzit împușcăturile.

Nu este prima dată când proprietățile cântăreței sunt implicate în incidente de securitate. În anul 2018, un bărbat din Fullerton a pătruns în casa ei din Hollywood Hills și a petrecut aproape 12 ore în interior înainte de a fi descoperit.