Olimpia Melinte, despre momentele grele din carieră și viața de mamă: „Nu le ai niciodată pe toate”

Partea I:

În discuția din podcast, actrița a povestit că pasiunea pentru actorie este cea care a ținut-o mereu în meserie, chiar și în perioadele în care lucrurile au devenit foarte dificile.

„Cred că ce mă ține pe mine sănătoasă din toate punctele de vedere este faptul că sunt foarte pasionată de ceea ce fac. Și poate să vină oricine în fața mea, să vină Scorsese, să vină, nu știu, Tarantino, un mare regizor al lumii, să spună: «Melinte, ești praf, du-te acasă». Și eu să spun: «Nu mă duc acasă, că eu vreau să fac meseria asta»”, a spus Olimpia Melinte.

Actrița a explicat că, de-a lungul anilor, a învățat să transforme experiențele personale în resurse pentru rolurile sale. De altfel, uneori actoria a ajutat-o să treacă peste momente foarte grele.

„Țin minte când l-am pierdut pe tata și filmam foarte mult și aveam foarte multe secvențe de plâns. M-a ajutat lucrul ăsta pentru că mă elibera. Era un fel prin care puteam să dau la o parte toată suferința aia care se aduna”, a povestit ea.

Totuși, au existat și momente în care a simțit că nu mai poate continua. După nașterea copilului, oboseala și presiunea filmărilor au făcut-o să se gândească serios să renunțe la actorie.

„Atunci a fost prima oară când chiar m-am gândit să renunț la actorie, pentru că nu mai simțeam niciun fel de bucurie. Mă simțeam epuizată”, a spus actrița.

Partea II:

Olimpia Melinte a vorbit și despre dificultatea de a găsi echilibrul între carieră și familie, mărturisind că nu există o formulă perfectă.

„Când sunt cu ei, nu sunt la teatru sau la filmări, și când sunt la teatru și la filmări, nu sunt cu ei. Nu le ai niciodată pe toate. Întotdeauna pierzi ceva”, a explicat actrița.

În ciuda acestor provocări, spune că bucuria de a urca pe scenă sau de a juca într-un film nu s-a pierdut niciodată.

„N-am simțit niciodată că merg ca la fabrică, ca la uzină. E foarte multă bucurie și foarte multă pasiune în ceea ce fac”, a mai spus ea.

Ediția integrală poate fi urmărită și pe canalul de Youtube al Ralucăi Hagiu, dar și în clipul video de la începutul articolului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE