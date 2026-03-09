A plecat între două termene de judecată

Sentința de aproape 21 de ani de închisoare a fost aplicată în primul ciclu procesual, în iulie 2025, de Tribunalul Prahova și nu este executorie. Brotoiu a contestat decizia primei instanțe, iar dosarul său se află în prezent la Curtea de Apel Ploiești. Instanța de apel urma să ia o decizie finală cu privire la soarta luptătorului MMA pe 19 februarie 2026, dar a amânat pronunțarea pentru 16 martie 2026.

Între cele două termene, 19 februarie -16 martie, timp în care judecătorii de la Ploiești tot amână să dea sentința finală, Marian Piciu a plecat din România. Sursele judiciare, consultate de Libertatea, au precizat că sunt la curent cu plecarea din țară a inculpatului, doar că acesta a trecut granița perfect legal, motiv pentru care nu a putut fi împiedicat să părăsească teritoriul României. În ciuda faptului că este condamnat pe fond la 20 de ani de închisoare, luptătorul MMA/RXF este, la acest moment, liber să plece oriunde dorește, nefiind sub puterea unor măsuri preventive.

Piciu nu s-a ferit să anunțe că a plecat din România. A făcut live-uri pe TikTok, în data de 4 martie, din fața unui Autogrill posibil din Italia și ulterior, în data de 5 martie, de la o terasă din Franța, cum anunța într-un răspuns la comentariile urmăritorilor săi.

Sursele consultate de Libertatea au precizat că anterior pronunțării definitive, Marian Brotoiu nu poate fi considerat un fugar. Autoritățile române vor face demersuri doar în ziua anunțării sentinței definitive, evident cu condiția ca Brotoiu să nu se prezinte la penitenciar, dacă condamnarea va rămâne de închisoare cu executare.

Cine este Marian Piciu

Marian Brotoiu zis Piciu a devenit cunoscut în anul 2012, când a fost condamnat la un an și 6 luni de închisoare pentru sfidarea organelor judiciare, ultraj contra bunelor moravuri. Victime au fost atunci trei polițiști și doi jandarmi, dar și cu cetățean care a avut ghinionul să se afle pe același drum cu tânărul Piciu. Cu o așa pedeapsă mai mult decât blândă, individul a recidivat la scurt timp.

A participat la o încăierare care a avut loc la un bar din Câmpina. Atunci, un jandarm s-a ales cu o lună de spitalizare (a avut mâna ruptă), iar două mașini de poliție au fost avariate de Piciu. A primit 3 ani de închisoare pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice și distrugere.

Odată ieșit din penitenciar, scandalurile în care Piciu a fost protagonist au reapărut. Doar că în 2015 a intrat în vizorul procurorilor antimafia care îl bănuiau că oferă droguri tinerelor de liceu care participau la petreceri organizate în apartamentele unor interlopi sau în hoteluri din zona Câmpina. Două dintre aceste fete, dintre care una minoră, au depus plângeri pe numele lui Piciu pe care îl acuzau de viol.

Dosarul a fost în lucru la DIICOT timp de trei ani. Abia în 2019 Marian Piciu a fost trimis în judecată. Timp de 7 ani cauza s-a tot plimbat printre instanțele penale din Prahova, pentru ca în cele din urmă dosarul să se finalizeze cu această condamnare de peste 20 de ani de închisoare.

Marian Brotoiu zis Piciu, luptător MMA/RXF (Real Xtreme Fighting)

Cum a ajuns Piciu la 20 de ani de închisoare

Chiar dacă din 2012 Marian Piciu a tot fost condamnat pentru diverse fapte de violență, acesta a beneficiat de liberare condiționată. Conform legii, restul de pedeapsă rămas neexecutat se adaugă la condamnarea finală în caz că inculpatul este pedepsit într-un dosar nou.

Decizia instanței rezultă din contopirea mai multor pedepse aplicate în diferite dosare:

Trafic de droguri de mare risc: două condamnări, de 12 ani și, respectiv, 8 ani.

Viol: 10 ani de închisoare.

Tulburarea ordinii și liniștii publice: mai multe pedepse între un și un an și 10 luni.

Ultraj: un an de închisoare.

Pentru calculul pedepsei rezultante, instanța a aplicat regula de contopire: a luat pedeapsa cea mai grea, de 12 ani, și a adăugat o treime din totalul celorlalte pedepse, rezultând un spor fix de 8 ani, 9 luni și 10 zile, ajungând astfel la pedeapsa finală de 20 ani, 9 luni și 10 zile.

Traficul de droguri s-a prescris, victima violului și-a retras plângerea

Ca în multe alte cazuri întâlnite în instanțele românești, Marian Piciu este la un pas să scape de pedeapsa de 20 de ani de închisoare. Dosarul său a stat prea mult în instanță, iar fapta de trafic de droguri de mare risc s-a prescris. În plus, victima violului, minoră la data faptei, în prezent în vârstă 26 de ani, și-a retras plângerea și refuză să mai dea alte declarații în fața instanței pentru fapte petrecute acum aproape 10 ani, în perioada în care ea era doar o elevă de liceu.

Mai mult, martorii – în mare parte liceeni consumatori de droguri – ale căror declarații au stat la baza construirii acestui dosar de către DIICOT, și-au schimbat radical declarațiile inițiale. Pare că au fost loviți de amnezie și nu-și mai amintesc dacă Marian Piciu a fost cel care le-a oferit cocaina sau comprimate ecstasy.

Așa cum rezultă din actele dosarului studiate de Libertatea, încă de la termenul din 14 ianuarie 2026, procurorul de ședință punea problema prescrierii unora dintre cele mai grele faptele de care este acuzat Brotoiu.

„Astfel, se solicită să se constate încetarea procesului penal, în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, inclusiv către consumatori minori, având în vedere că termenul de prescripție a fost împlinit la data de 30 noiembrie 2025.

În ceea ce privește infracțiunea de viol prevăzută de articolul 218 alin. 1 Cod penal, așa cum încadrarea juridică a faptei a fost schimbată de instanța de apel, având în vedere manifestarea de voință a persoanei vătămate de retragerea plângerii prealabile, se solicită să se constate încetarea procesului penal conform articolului 16 lit. g) Cod procedură penală”, se arată în încheierea de ședință din ianuarie 2026.

Elevă de 17 ani, violată la o petrecere organizată într-un apartament

La audierile din 2024, care au avut loc în faza de fond, la Tribunalul Prahova, victima lui Marian Piciu, cea care a depus în 2018 plângere penală că a fost violată în timpul unei petreceri care a avut loc într-un apartament din Câmpina, a refuzat să mai dea declarații. A invocat faptul că fapta s-a petrecut în urmă cu mai bine de zece ani, în perioada când era doar o elevă naivă de liceu, iar acum amintirile despre acel episod dramatic din viața ei s-au estompat. Refuzul de a da din nou declarații și retragerea plângerii penale nu au fost luate în considerare de tribunal. Judecătorii acestei instanțe au avut în vedere declarațiile inițiale, date în 2015, „la cald” în fața procurorilor DIICOT de adolescenta care acuza că a fost violată de Piciu.

„Deși în fața instanței victima a declarat că «nu vrea să mai vorbească despre acel episod» și că «poate nu a fost chiar așa», instanța apreciază că reținerea și rușinea tipice victimelor agresiunilor sexuale nu pot fi interpretate ca o negare a faptelor. Dimpotrivă, acestea reprezintă indicii comportamentale frecvent întâlnite, iar lipsa consecvenței în instanță nu afectează convingerea instanței formată pe baza declarației inițiale, dată la scurt timp după faptă și în detaliu. Declarația victimei, dată în faza de urmărire penală, este coerentă, detaliată și susținută în timp.

Aceasta a arătat că, în cadrul unei petreceri la care participau mai multe persoane, a consumat băuturi alcoolice, iar la un moment dat, într-o încăpere separată, a fost forțată fizic de inculpat să întrețină un raport sexual, deși și-a exprimat în mod clar opoziția. A descris modul de imobilizare (trasă de mâini, dezbrăcată cu forța) și lipsa posibilității de a opune rezistență eficientă. Dacă în faza de judecată a evitat reaudirea pe fondul traumei psihologice, nu a retractat acuzația și a reafirmat că își menține declarațiile anterioare”, se arată în motivarea instanței.

O atitudine similară a avut și o altă victimă a luptătorului MMA. Aceasta acuza inițial că a fost forțată, chiar lovită cu palma peste față, să întrețină relații sexuale orale în toaleta unui restaurant. Și această tânără și-a retras acuzațiile și a refuzat să mai dea declarații.

Nici măcar celelalte colege de liceu care au fost prezente la petrecerea în timpul căreia a avut loc violul nu-și mai amintesc ce s-a petrecut în acea noapte cu prietena lor. Toate au declarat că nu-și aduc aminte dacă fata a ieșit plângând din cameră, dacă a avut un comportament specific în zilele care au urmat petrecerii, dacă au fost discuții „ca între fete” despre acel episod.

Consumatorii de droguri au uitat cine le-a dat cocaina

Alte victime, tineri și adolescenți care au acuzat inițial că au primit, cu diferite ocazii, cocaină sau alte substanțe psihoactive de la Marian Piciu, și-au nuanțat acuzațiile pe parcursul judecării dosarului. Majoritatea au declarat în fața judecătorilor că au fost într-adevăr consumatori de droguri, dar că nu-și mai amintesc de unde se aprovizionau și nici dacă l-au văzut pe luptătorul MMA consumând cocaină. Alții au invocat faptul că la momentul audierilor de la parchet ar fi fost determinați/învățați de șefi ai poliției din Prahova ce să spună astfel încât „să plece mai repede acasă”, dar fără să aducă probe în acest sens.

„Aceşti martori au relatat, în faza urmăririi penale (n.r. – la DIICOT), într-o manieră detaliată, concretă şi coerentă, împrejurările în care inculpatul le-a oferit substanţe despre care le-a spus că sunt «cocaină» şi «pastile ecstasy». Declaraţiile lor conţin informaţii specifice referitoare la locuri, perioade, prezenţa inculpatului, limbajul folosit, anturajul, ambalajul substanţelor, efectele resimţite – indicii care depăşesc nivelul unei simple opinii subiective şi reflectă percepţia directă asupra unor fapte trăite.

În faţa instanţei însă, majoritatea acestor martori şi-au modificat declaraţiile, adoptând un ton evaziv, cu exprimări vagi, de tipul: „nu-mi mai amintesc exact”, „nu ştiu dacă era drog”, „posibil să fi fost altceva” sau „poate nu era inculpatul”. Aceste declaraţii sunt neconvingătoare, lipsite de claritate şi, mai ales, inconsistente cu relatările anterioare”, este concluzia judecătorului care l-a condamnat pe Piciu la 20 de ani de închisoare.

Acesta este motivul pentru care judecătorul de la Tribunalul Prahova a ținut cont doar de primele declarații ale victimelor și martorilor, anulându-le pe cele date în instanță.

„În concluzie, instanţa reţine ca fiind veridice şi relevante pentru stabilirea situaţiei de fapt declaraţiile date în faza de urmărire penală, pe care le consideră coroborate şi susţinute logic şi probator. În schimb, declaraţiile date în faţa instanţei – vagi, contradictorii, lipsite de detalii şi oferite după un interval lung de timp – sunt înlăturate ca nefiind apte să răstoarne prezumţia de sinceritate a celor iniţiale”, se arată în motivare.

Decizia cu privire la soarta luptătorului MMA, Marian Piciu, se află în mâinile completului de la Curtea de Apel Ploiești. Judecătorii de la această instanță trebuie să decidă pe 16 martie, dacă vor menține condamnarea de 20 de ani de închisoare sau vor lua în considerare că plângerea pentru viol a fost retrasă, iar prescripția pentru trafic de droguri a intervenit la scurt timp după prima condamnare.

