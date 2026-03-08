Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Rezultatele loto din 8 martie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report la Joker la categoria I de peste 11,03 milioane de euro

Pentru extragerea suplimentară, fondurile de câștiguri ale categoriei I sunt suplimentate astfel: 200.000 de lei pentru Loto 6/49, 100.000 de lei pentru Joker și 50.000 de lei pentru Loto 5/40. Prețurile pentru variantele simple de joc sunt următoarele: Loto 6/49 – 16 lei, Joker – 14 lei, Loto 5/40 – 10 lei, Noroc – 4 lei, Noroc Plus – 3 lei și Super Noroc – 2 lei, anunță Loteria Română.

La Joker, categoria I pune la bătaie un report de peste 56,23 milioane de lei (echivalentul a peste 11,03 milioane de euro), fiind unul dintre cele mai mari premii din istoria jocului.

La Loto 6/49, reportul la categoria I a ajuns la peste 4,73 milioane de lei (aproximativ 929.000 de euro), în timp ce Noroc înregistrează un report cumulat de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).

Loto 5/40 oferă un report de peste 1,41 milioane de lei (aproximativ 278.200 de euro) la categoria I, iar la categoria a II-a, suma acumulată depășește 51.500 de lei (peste 10.100 de euro). La Super Noroc, categoria I vine cu un report de peste 80.600 de lei (aproape 15.800 de euro).

Loteria Română a acordat 26.360 de câștiguri la extragerile de joi, 5 martie 2026

La extragerea de joi, 5 martie, Loteria Română a acordat 26.360 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

Printre câștigătorii norocoși se numără un participant la Joker, care a obținut premiul de categoria a II-a, în valoare de 122.728,48 de lei, cu un bilet jucat online pe platforma bilete.loto.ro. Tot la Joker, două premii de categoria a III-a, în valoare de 61.364,24 de lei fiecare, au fost câștigate la o agenție loto din Baia Mare și prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro.

Pe lângă acestea, la tragerea Noroc Plus, premiul categoriei I, în valoare de 222.696 de lei, a fost revendicat de un jucător norocos din Târgu Jiu, care și-a încercat șansa la o agenție loto locală.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6 din 49

La tragerea Loto 6/49 din 12 februarie, marele premiu de la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei (aproximativ 4,5 milioane de euro), a fost câștigat. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma amparcat.ro, și a cuprins trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit suma de 28 de lei.

Acesta a fost primul premiu de categoria I câștigat în 2026 la Loto 6/49. Ultima dată când marele premiu fusese adjudecat a fost pe 9 noiembrie 2025, când un jucător a câștigat aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Și acel bilet fusese jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar costul lui a fost de 12 lei.

