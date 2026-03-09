Grindeanu a fost întrebat dacă PSD va susține în Parlament propunerea USR, ținând cont că social-democraților le revine această funcție potrivit negocierilor din coaliție.

„Nu. Știți că nu sunt de acord și am anunțat public. Nu ne răzgândim. USR poate să vină cu o altă propunere care să nu aibă pensie specială. Eu înțeleg că timp de 10 ani unii au susținut lucrurile acestea, dar când e să le și aplice se mai împiedică. Atunci am zis că poate propunerea noastră le face bine. Dacă tot au propus și au susținut aceste chestiuni, ar trebui să înceapă cu ei, mă refer la domnii de la USR și doamnele”, a răspuns Grindeanu, aflat la sediul PSD.

El a precizat că vrea ca partidul condus de Dominic Fritz să propună în funcții oameni care nu au pensii speciale: „Mă gândesc că se găsește vreunul la USR care să nu aibă pensie specială și care să aibă studiile, să îndeplinească criteriile. Asta le-am cerut. Să schimbe propunerea. Să nu fie cineva cu deținător de pensie specială. Dacă îndeplinesc această cerință, vom vota dacă nu, nu”.

Amintim că mandatul actualului Avocat al Poporului s-a încheiat încă din vara lui 2024, adică de aproape doi ani, dar Renate Weber a fost menținută în funcție datorită PSD, deși mandatul legal a expirat de 5 ani.

Propunerea USR este Roxana Rizoiu, dar social-democrații nu o acceptă. Președintele USR, Dominic Fritz, a spus însă că Rizoiu „nu ascultă comenzi politice”: „Doamna Rizoiu este extrem de calificată. A fost de două ori agent guvernamental pentru România, la CEDO, este una din cele mai importante experte pentru drepturile omului şi poate tocmai de aceea există un anumit scepticism faţă de ea, tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice. Dacă PSD e deranjat de faptul că are o pensie specială, avem acum pe circuit o lege care să interzică cumulul pensie specială cu salariul. Şi această lege se poate atunci aplica la toată lumea, inclusiv la judecătorii numiţi de PSD la CCR, care au şi ei pensie specială şi salariu”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Coadă de 200 de metri la vizionarea singurului apartament de închiriat într-un bloc, în Berlin: „Cine îl ia, plânge de fericire”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Asta e chiar știrea-surpriză! Ce tocmai s-a aflat despre soțul Oanei Țoiu
Viva.ro
Asta e chiar știrea-surpriză! Ce tocmai s-a aflat despre soțul Oanei Țoiu
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Elle.ro
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.RO
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!
Tvmania.ro
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!

Alte știri

Vremea se răcește și apar ploile în România, de săptămâna viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 9 - 23 martie 2026
Știri România 14:21
Vremea se răcește și apar ploile în România, de săptămâna viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 9 – 23 martie 2026
Insolvențe și executări silite pe piața imobiliară din Iași. Cât a ajuns să coste un bloc întreg scos la licitație în cartierul Bucium
Știri România 14:00
Insolvențe și executări silite pe piața imobiliară din Iași. Cât a ajuns să coste un bloc întreg scos la licitație în cartierul Bucium
Parteneri
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adevarul.ro
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere uriașă
Fanatik.ro
Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere uriașă
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Elle.ro
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Momente de groază pentru Rihanna: Casa în care se afla vedeta, ținta unui atac armat. Imagini cu locuința
Stiri Mondene 14:24
Momente de groază pentru Rihanna: Casa în care se afla vedeta, ținta unui atac armat. Imagini cu locuința
„Chefi la cuțite” 9 martie 2026. Chef Richard oferă primul cuțit de aur al sezonului 17
Stiri Mondene 13:40
„Chefi la cuțite” 9 martie 2026. Chef Richard oferă primul cuțit de aur al sezonului 17
Parteneri
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
TVMania.ro
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
ObservatorNews.ro
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
GSP.ro
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
Parteneri
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax.ro
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara
KanalD.ro
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara

Politic

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
Politică 11:58
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului