Grindeanu a fost întrebat dacă PSD va susține în Parlament propunerea USR, ținând cont că social-democraților le revine această funcție potrivit negocierilor din coaliție.

„Nu. Știți că nu sunt de acord și am anunțat public. Nu ne răzgândim. USR poate să vină cu o altă propunere care să nu aibă pensie specială. Eu înțeleg că timp de 10 ani unii au susținut lucrurile acestea, dar când e să le și aplice se mai împiedică. Atunci am zis că poate propunerea noastră le face bine. Dacă tot au propus și au susținut aceste chestiuni, ar trebui să înceapă cu ei, mă refer la domnii de la USR și doamnele”, a răspuns Grindeanu, aflat la sediul PSD.

El a precizat că vrea ca partidul condus de Dominic Fritz să propună în funcții oameni care nu au pensii speciale: „Mă gândesc că se găsește vreunul la USR care să nu aibă pensie specială și care să aibă studiile, să îndeplinească criteriile. Asta le-am cerut. Să schimbe propunerea. Să nu fie cineva cu deținător de pensie specială. Dacă îndeplinesc această cerință, vom vota dacă nu, nu”.

Amintim că mandatul actualului Avocat al Poporului s-a încheiat încă din vara lui 2024, adică de aproape doi ani, dar Renate Weber a fost menținută în funcție datorită PSD, deși mandatul legal a expirat de 5 ani.

Propunerea USR este Roxana Rizoiu, dar social-democrații nu o acceptă. Președintele USR, Dominic Fritz, a spus însă că Rizoiu „nu ascultă comenzi politice”: „Doamna Rizoiu este extrem de calificată. A fost de două ori agent guvernamental pentru România, la CEDO, este una din cele mai importante experte pentru drepturile omului şi poate tocmai de aceea există un anumit scepticism faţă de ea, tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice. Dacă PSD e deranjat de faptul că are o pensie specială, avem acum pe circuit o lege care să interzică cumulul pensie specială cu salariul. Şi această lege se poate atunci aplica la toată lumea, inclusiv la judecătorii numiţi de PSD la CCR, care au şi ei pensie specială şi salariu”.