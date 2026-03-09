Minim istoric atins în luna ianuarie

În ianuarie 2026 au fost vândute în Iași doar 216 apartamente: este cel mai mic număr de locuințe din ultimii 10 ani înstrăinate în prima lună a anului. Potrivit datelor autorității de cadastru, scăderea confirmă trendul din 2025: anul trecut au fost cu 24% mai puține tranzacții cu locuințe la nivelul județului față de 2024.

Luna anului 2026 a înregistrat cele mai puține vânzări.
Grafic cu vânzările de apartamente din Iași în ultimii doi ani.

„Nu există similarități cu criza financiară din 2008, apărută ca efect al lăcomiei necontrolate și a superficialității lipsite de rațiune din partea marilor bănci. Oricât de pesimiști am dori să fim și oricât de ridicat ar fi deficitul comercial, statutul nostru, comparativ cu cel de acum aproape 20 de ani, s-a maturizat destul de sănătos. Eram implicat în domeniu și atunci, și acum. Evaluarea la credite diferă mult. Atunci era o glumă. Acum, băncile au învățat și și-au calibrat mai bine sistemele în baza cărora acordă împrumuturi”, a declarat Tudor Stoica, consultant imobiliar din Iași.

El a adăugat că piața se află în siajul pandemiei COVID, iar măsurile recent adoptate la nivel guvernamental au creat „o undă de indecizie în rândul cumpărătorilor” după ce, anterior, clienții „făceau cozi pentru a plăti avansuri în stadiu de proiect”.

„Cel mai probabil urmează o perioadă de reașezare a pieței, în care prețurile și așteptările se vor ajusta, iar negocierile vor deveni mai frecvente. Cererea există în continuare, însă cumpărătorii analizează mult mai atent fiecare decizie de achiziție”, a spus, la rândul lui, Radu Petrilă, director al unei agenții imobiliare locale. 

Potrivit acestuia, la începutul acestui an se poate constata că piața imobiliară este „vizibil mai temperată”, iar ritmul vânzărilor este mai lent.

Blocuri scoase la licitație

Mai multe blocuri din cartierul Bucium din Iași au fost scoase la licitație.
Un rând de blocuri din cartierul Bucium din Iași.

Lipsa tranzacțiilor a generat o criză de lichidități în cazul unor investitori imobiliari. În această perioadă, un lichidator a scos la vânzare patru blocuri din cartierul Bucium, o zonă bine cotată imobiliar situată în vestul orașului Iași, cu un total de 60 de apartamente. Imobilele au fost edificate de firma Crossgate, aflată acum în reorganizare judiciară. Pentru toate blocurile, prețul solicitat ajunge la 23 de milioane de lei sau 5,5 milioane de lei pentru un singur imobil.

Acesta nu este singurul exemplu: în centrul Iașiului, în apropiere de campusul studențesc Tudor Vladimirescu, un executor a scos la vânzare un bloc cu 38 de apartamente. Prețul pentru imobil, cu un grad de execuție de 98%, se ridică la 18 milioane de lei.

Un alt caz este al unei firme cu acționariat mixt româno-italian. În această perioadă sunt evaluate bunurile Innovazione Construzioni SRL și se duc lupte în instanță pentru înscrierea la masa credală. Peste 15 familii care au semnat contracte de vânzare-cumpărare sunt deja înscrise în tabelul creditorilor cu o sumă totală ce trece pragul de 7 milioane de lei. Firma și-a cerut insolvența în 2024 după ce nu a mai făcut față datoriilor la furnizori, în contextul construirii unui bloc în zona Moara de Vânt.

În Copou, o casă istorică, construită în anul 1930, a fost scoasă la vânzare cu 4,2 milioane de lei: proprietarii sunt executați silit în contul unor apartamente care nu au fost livrate la timp într-un ansamblu pe care îl construiesc în cartierul Păcurari.

Cresc executările și la persoane fizice

Pe site-urile de profil s-au înmulțit anunțurile și pentru executarea unor persoane fizice, proprietare de locuințe. „Se observă și o creștere a numărului de executări silite comparativ cu anii anteriori, semn că o parte dintre proprietari resimt presiunea ratelor și a costurilor mai mari. Este posibil ca în perioada următoare să vedem mai multe astfel de proprietăți scoase la vânzare, ceea ce ar putea aduce și oportunități pentru cumpărătorii care au lichidități”, a comentat Petronel Solca, șeful unei agenții imobiliare din Iași.

Un bloc din cartierul Smârdan vopsit în nuanțe de bej.
Bloc executat silit din cartierul Smârdan al Iașiului.

El a adăugat că reducerea tranzacțiilor are la bază o prudență a celor interesați să facă o achiziție: mulți oameni așteaptă să vadă cum evoluează dobânzile și contextul economic, motiv pentru care o parte preferă să își păstreze economiile sau să amâne achizițiile. „Per ansamblu, piața nu este blocată, dar este clar într-o perioadă de ajustare și echilibrare după anii în care cererea a fost foarte ridicată”, a mai spus expertul imobiliar.

Aceeași părere o are și Tudor Stoica: bani în piață și intenție de achiziție există, dar lipsește entuziasmul. 

Numărul de autorizații rezidențiale a scăzut cu 40%

Un alt semn care indică o scădere a pieței imobiliare este numărul de autorizații rezidențiale emise de autorități. Potrivit celui mai recent raport al Direcției Județene de Statistică Iași, în luna decembrie 2025 au fost eliberate doar 132 de astfel de acte, în scădere cu 40% față de perioada similară a anului 2024. 

O problemă invocată des de constructori la Iași este ritmul lent în care municipalitatea emite autorizații. Iașiul încă se ghidează după o strategie urbanistică realizată la finalul anilor 90, iar investitorii sunt nevoiți să treacă printr-o procedură birocratică care durează ani.

Într-un raport al Băncii Mondiale, Iașiul ocupă ultimul loc între orașele mari: în medie, procesul de autorizare a unei lucrări durează 382 de zile, iar costurile investitorilor sunt mai ridicate din cauza cheltuielilor suplimentare: lipsa unui Plan Urbanistic General (PUG) actualizat determină necesitatea obținerii unor avize care, în mod normal, nu ar trebui solicitate.

În tot acest context, după ani în care apartamentele se vindeau încă din stadiul de proiect, piața imobiliară din Iași pare să intre într-o fază de selecție. Dezvoltatorii cu finanțări solide vor continua proiectele, în timp ce investițiile construite pe datorie riscă să ajungă tot mai des în insolvență sau executare.

