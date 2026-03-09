Despre cartofi și nutrienții lor

Cartofii sunt unul dintre cele mai răspândite și apreciate alimente din lume, folosiți atât ca ingredient principal, cât și ca garnitură sau ingredient în diverse preparate culinare.

Originari din America de Sud, cartofii au fost cultivați de popoarele indigene cu mii de ani înainte de a fi răspândiți în Europa și restul lumii, după secolul al XVI-lea. Astăzi, există sute de varietăți de cartofi, fiecare cu caracteristici specifice de textură, gust și culoare, de la cele albe, galbene sau roșii, până la soiuri mai rare, precum cei mov.

Din punct de vedere nutritiv, cartofii sunt surprinzător de valoroși. Ei sunt o sursă excelentă de carbohidrați complecși, care dau un sentiment de sațietate și oferă energie.

De asemenea, cartofii conțin fibre, în special atunci când sunt consumați cu coajă, ceea ce ajută la digestie și la menținerea unui tranzit intestinal sănătos.

Sunt bogați în vitamine și minerale: vitamina C, potasiu, vitamine din complexul B și mangan, toate contribuind la funcționarea optimă a sistemului nervos, a sistemului imunitar și la echilibrul electroliților în organism.

În plus, cartofii au un conținut redus de grăsimi și colesterol, ceea ce îi face o opțiune sănătoasă dacă sunt preparați corect, fără adaos excesiv de ulei sau unt.

Cartofii pot fi fierți, copți, prăjiți, sotați, transformați în piure sau folosiți ca ingredient în supe, tocănițe, gratinuri. În bucătăria internațională, cartofii apar sub multe forme, de la cartofi prăjiți sau wedges în America și Europa, la gnocchi în Italia, aloo în India.

De ce să faci cartofi ”prăjiți” la cuptor

Metodele de preparare a cartofilor influențează valoarea lor nutritivă. Fierberea sau coacerea mențin majoritatea vitaminelor și mineralelor, în timp ce prăjirea în ulei poate crește semnificativ conținutul de calorii și grăsimi.

Așadar, să faci cartofi “prăjiți” la cuptor în loc de în baie de ulei are câteva avantaje importante, atât din punct de vedere nutrițional, cât și practic.

În primul rând, metoda la cuptor reduce foarte mult grăsimile și caloriile. Când prăjești cartofii în baie de ulei, ei absorb cantități mari de grăsime, ceea ce crește densitatea calorică și poate contribui la creșterea colesterolului.

La cuptor, poți obține textura crocantă dorită folosind doar o lingură sau două de ulei, sau chiar ulei spray, ceea ce păstrează savoarea fără excesele de grăsime.

În plus, cartofii copți sau “prăjiți” la cuptor cu coajă își păstrează fibrele, ceea ce contribuie la digestie și la senzația de sațietate.

De asemenea, poate fi mult mai ușor să faci cartofi la cuptor, nu trebuie să stai lângă ei cât se coc și nici nu faci mizerie în bucătărie.

Cum să faci cartofi ”prăjiți” la cuptor

Să faci cartofi ”prăjiți” la cuptor nu e deloc complicat. Este nevoie doar de puțină atenție la detalii și de un cuptor bine încins.

Spală bine cartofii. Poți să-i lași cu tot cu coajă pentru fibre și gust, sau să-i cureți, după preferință.

Taie-i în bastonașe uniforme pentru o coacere uniformă.

Pune cartofii tăiați într-un bol cu apă rece timp de 5-10 de minute. Acest pas elimină excesul de amidon și ajută la obținerea unei texturi crocante.

Scurge bine și usucă-i cu un prosop curat.

Într-un bol, amestecă cartofii cu puțin ulei de măsline sau ulei de floarea-soarelui. Dacă ai un spray cu ulei este chiar și mai bine.

Adaugă sare, piper și alte condimente după gust: boia dulce, usturoi pudră, rozmarin, oregano sau paprika.

Preîncălzește cuptorul la 220 grade. Așază cartofii într-un singur strat pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, fără să se suprapună.

Coace 20 de minute, apoi întoarce cartofii cu o spatulă și mai coace încă 15-20 de minute, până când sunt aurii și crocanți.

Scoate-i din cuptor și, dacă vrei, mai presară puțină sare sau ierburi proaspete.

Rețete de cartofi la cuptor

Cartofi ”prăjiți” la cuptor

Cartofi ”prăjiți” la cuptor

Ingrediente:

800 g cartofi

2-3 linguri de ulei

1 lingură amidon

1 linguriță boia dulce sau picantă

1 linguriță usturoi granulat

sare și piper după gust

puțin rozmarin

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 220°C. Curăță cartofii și taie-i în bastonașe. Pune-i într-un bol cu apă rece timp de aproximativ 20-30 de minute. Scurge-i și usucă-i foarte bine cu un prosop de bucătărie.

Amestecă-i într-un bol cu uleiul, amidonul, boiaua, usturoiul, sarea și piperul.

Așază-i într-un singur strat pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coace-i aproximativ 35–40 de minute, întorcându-i la jumătatea timpului, până devin aurii și crocanți.

Presară deasupra puțin rozmarin și servește-i fierbinți.

Cartofi ”prăjiți” la cuptor cu paprika

Cartofi ”prăjiți” la cuptor cu paprika

Ingrediente:

4-5 cartofi

1 lingură ulei de măsline

sare,

piper

boia de ardei dulce sau picantă.

Mod de preparare:

Cartofii se curăță de coajă și se taie în felii subțiri (asemănător cartofilor pai).

Se așează feliile într-o tavă, pe hârtie de copt.

Se amestecă cu uleiul și condimentele și se dau la cuptor (250˚C) timp de 45 de minute. Se obțin cartofii crocanți și aromați.

Cartofi noi la cuptor

Cartofi noi la cuptor

Ingrediente:

1 kg cartofi noi

2 linguri de ulei

2 căței de usturoi

1 linguriță de rozmarin uscat

mărar proaspăt

sare

piper negru proaspăt măcinat

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 200 grade Celsius. Cartofii noi se spală bine de pământ. Cartofii mari se pot tăia în jumătăți sau în sferturi.

Într-un castron încăpător se amestecă uleiul, cartofii noi, usturoiul tocat, rozmarinul, sarea și piperul. Cartofii noi trebuie să fie acoperiți bine de condimente și ulei.

Cartofii se transferă într-o tavă de cuptor și se întind într-un singur strat.

Cartofii se coc la cuptor timp de 30-35 minute sau până sunt aurii și crocanți. Pentru a verifica dacă sunt gătiți în interior se vor înțepa cartofii cu ajutorul unei furculițe sau a unui cuțit. Dacă furculița sau cuțitul intră ușor sunt gata.

Cartofii noi la cuptor se servesc calzi alături de o bucată de carne sau o salată. (Sursă retete.unica.ro)

Cartofi crocanți la cuptor

Ingrediente:

1 kg cartofi albi sau roșii

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță sare

piper negru

1 linguriță boia dulce

Mod de preparare:

Curăță și spală cartofii. Taie-i în bastonașe de aproximativ 1,5 cm grosime. Amestecă cartofii cu ulei, sare, piper și boia dulce, astfel încât fiecare bucată să fie uniform acoperită.

Așază-i într-un singur strat pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coace la 220 de grade timp de 20 de minute, apoi întoarce-i și mai coace încă 15-20 de minute.

Cartofi ”prăjiți” la cuptor cu usturoi

Cartofi cu usturoi și rozmarin

Ingrediente:

800 g cartofi

3 linguri ulei de măsline

3-4 căței de usturoi zdrobiți

1-2 ramuri de rozmarin proaspăt sau rozmarin uscat

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Taie cartofii în cuburi sau bastonașe, apoi spală-i. Într-un bol mare, amestecă cartofii cu ulei, usturoi zdrobit, frunzele de rozmarin rupte, sare și piper.

Așază cartofii pe tavă în așa fel încât să nu se atingă prea mult. Coace la 200 de grade pentru 30-40 de minute, amestecând la jumătatea timpului.

Cartofi picanți cu paprika afumată și chili

Ingrediente:

1 kg cartofi roșii

2 linguri ulei de floarea-soarelui

1 linguriță paprika afumată

1/2 linguriță chili pudră (sau după gust)

1/2 linguriță usturoi granulat

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Taie cartofii în felii sau în bastonașe. Amestecă-i într-un bol cu ulei, paprika, chili, usturoi granulat, sare și piper.

Pune-i pe tavă într-un singur strat. Coace la 220 grade pentru 45 de minute. După 20-25 de minute îi poți întoarce cu grijă să nu se sfărâme.

Cartofi cu parmezan la cuptor

Cartofi wedges la cuptor

Ingrediente:

4-5 cartofi

2 linguri ulei de măsline

3 linguri parmezan ras

1 linguriță oregano uscat

1 linguriță busuioc uscat

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Taie cartofii în bastonașe uniforme. Într-un bol, amestecă cartofii cu ulei, oregano, busuioc, sare și piper.

Coace cartofii la 200 de grade pentru 25 de minute, apoi întoarce-i cu grijă. În ultimele 5 minute presară parmezan deasupra pentru a forma o crustă aurie și aromată.

