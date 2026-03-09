În mod normal, astfel de situații nu sunt premise. Medicul spune că nu a făcut decât să-și facă datoria, iar reprezentanții celor două spitale spun că responsabilitatea în astfel de situații aparține medicului. 

„Sunt destul de surprinsă că m-ați sunat”

O sursă medicală a semnalat, pe fondul discuțiilor despre epuizarea medicilor din spitale, că un medic neurochirurg din vestul țării a avut în luna iulie a anului 2025 (18, 19, 20, 21 iulie) patru zile de gărzi consecutive în două unități medicale diferite: Spitalul Județean Arad și Spitalul Județean Timișoara. Practic, medicul a fost de gardă în 18 iulie la Timișoara, în 19 iulie la Arad, în 20 iulie la Timișoara, iar în 21 la Arad. 

Medicul care avut cele patru gărzi consecutive este neurochirurgul Alexandra Borodan, care este angajată a Spitalului Județean din Arad și colaboratoare a Spitalului Județean Timișoara pentru asigurarea gărzilor. 

Contactată de Libertatea pentru un punct de vedere, dr. Borodan a declarat că și-a făcut doar datoria față de pacienți. „Să vă spun sincer, sunt destul de surprinsă că m-ați sunat să mă întrebați lucrul acesta, având în vedere că asta e datoria noastră, să fim acolo când e nevoie de noi”, a declarat medicul neurochirurg. 

Alexandra Borodan a explicat că gărzile acoperă în special patologia de urgență și traumatologia. „Restul intervențiilor necesită pregătire suplimentară, timp de monitorizare, echipă multidisciplinară cu alte secții și așa mai departe. Pe partea de traumatologie, acum vorbesc din punctul meu personal de vedere, sunt încrezătoare în manevrele neurochirurgicale și mă bucur că până în momentul ăsta Dumnezeu mi-a dat putere, înțelepciune și o echipă minunată. Am reușit să-mi îndeplinesc sarcinile de a fi la datorie, de fiecare dată când a fost nevoie de mine, indiferent de zi, indiferent de oră”, a mai declarat dr. Borodan. 

„Nu noi alegem când pacienții se rănesc”

Medicul neurochirurg a explicat că „există anumite limite privind gărzile și e perfect ok”. „Sistemul este conceput în acest mod și presupune o mare responsabilitate, atât din partea medicilor, cât și a pacienților. Uneori gărzile sunt ușoare, alteori nu. Depinde de situații. În domeniul nostru avem echipe, facem echipe. Nu suntem singuri și nu noi alegem când pacienții se rănesc sau când au nevoie de noi. Dar asta e chemarea noastră. Nu sunt o situație specială. Sunt doar una dintre cei mulți care își fac datoria”, a subliniat medicul neurochirurg. 

Consideră exagerată atenția acordată numărului de gărzi

Dr. Borodan a spus că e conștientă de faptul că va fi nevoită și în viitor să mai facă mai multe zile de gărzi consecutive. „Asta e meseria, asta lucrăm. Suntem în folosul pacienților. Avem datoria să îi facem bine, să avem grijă de sănătatea lor și de sănătatea noastră. Dacă nu eram sănătoasă, nu puteam să fac gărzi”, a mai declarat Alexandra Borodan. 

Întrebată cum poate un medic să reziste fizic la atâtea zile de gărzi consecutive, dr. Borodan a spus că „foarte rar se întâmplă să fie o gardă în care să nu apuci să te odihnești o oră-două”. Medicul consideră că prin verificarea numărului de gărzi pe care le face un medic „sigur nu se urmărește nici binele pacienților, nici al spitalului și e păcat”. 

„Oamenii ăștia (n.r. – medicii) sunt dispuși să facă foarte multe sacrificii pentru binele pacienților. Personal, vă pot da un șir întreg de nume de doctori care sunt la datorie oricând, la orice oră, din zi, din noapte. Asta este ceea ce noi suntem, asta e chemarea noastră și ne bucurăm când pacientul pleacă din spital cu un zâmbet pe buze. Acel «mulțumesc!», contează mai mult decât orice altceva. Mă mândresc cu colegii mei de specialitate și nu numai. Le sunt profund recunoscătoare pentru doctorul care sunt”, a mai declarat Alexandra Borodan.

„Medicina e ca în armată. Nu poți să spui nu”

Medicul neurochirurg a spus că „are încredere în manevrele sale chirurgicale la orice oră din zi din noapte în folosul pacienților”. „Chemarea mea este neurochirurgia. Pentru asta am muncit, pentru asta trăiesc. Viața mea e neurochirurgia și copiii mei. Asta mă face să simt că trăiesc. Eu sunt acolo când au nevoie de mine și nu am să spun niciodată nu”, a mai declarat medicul, pentru Libertatea. 

Doctorul Borodan spune că pacientul nu alege când se imbolnăvește și consideră ca este menirea ei să îi ajute pe cei în nevoie. Foto: Pixabay
O sală de operații în care se desfășoară o intervenție. Foto: Pixabay

Dr. Borodan a mai spus că „medicina e ca în armată, nu poți să spui nu”. „Dacă e nevoie de tine și ești sănătos fizic, psihic, emoțional, ești acolo, ești la datorie. Odată ce ai făcut medicina și ai ales să fii medic, menirea ta este să ajuți pacientul și nu să faci rău colegilor, pacienților sau altor persoane din jur”, a mai declarat medicul Alexandra Borodan, confirmând că de fiecare dată când a fost de gardă s-a aflat în spital. 

Conducerea spitalului invocă disciplina personală a medicilor

Directorul medical al Spitalului Județean Timișoara, dr. Andreea Rață, a confirmat situația descoperită de Libertatea, dar a spus că medicul neurochirurg Alexandra Borodan nu este angajată a Spitalului Județean Timișoara, având un contract cu unitatea medicală doar pentru acoperirea gărzilor, care la secția de neurochirurgie a Spitalului Județean Timișoara încep la 14.30. 

„Garda nu este de 24 de ore decât în weekend. Garda de săptămână are 18 ore sau 17 în funcție de fiecare specialitate. Este obligația fiecărui medic în parte să nu își pună gărzi consecutive. Ei trebuie să cunoască legislația din punctul ăsta de vedere. Este Ordin 870 care reglementează timpul de muncă în care scrie foarte clar că nu este voie să ai două gărzi consecutive”, declarat directorul medical al Spitalului Județean Timișoara.

Dr. Andreea Rață a explicat că situația este generată de lipsa de personal. „Pe secția de neurochirurgie avem doar cinci medici angajați care, și dacă ar face cinci gărzi pe lună, ar acoperi doar 25 din cele 30 necesare. Atunci apelăm la aceste surse externe pentru a putea acoperi necesarul, să putem asigura urgențele”, a mai declarat directorul medical de la Spitalul Județean Timișoara, subliniind că nu au existat plângeri legate de activitatea medicului Alexandra Borodan. 

„Și-a făcut de fiecare dată datoria fără niciun fel de problemă. Situațiile de genul acesta trebuie remediate, nu intră în discuție. O să avem o discuție cu doamna doctor, să înțeleagă care sunt obligațiile din punct de vedere legal și ulterior o să vedem ce soluții putem să găsim pentru a suplimenta numărul de medici pe secția de neurochirurgie astfel încât să putem să asigurăm gărzile doar cu medicii noștri”, a mai declarat Andreea Rață. 

„Poți să faci câte poți tu să duci ca om”

Contactat de Libertatea, directorul medical al Spitalului Județean Arad, Constantin Hreniuc, a declarat că dr. Alexandra Borodan este angajată a spitalului din Arad, iar din această postură „gărzile de Arad sunt primordiale”. „Eu sunt medic neurolog. Eu fac, în principiu, o gardă pe săptămână. (…) E drept, avem și colegi care fac doar gărzi. Se externalizează linia de gardă și atunci acela este un mare ajutor din punct de vedere al colegilor angajați, pentru că se mai pleacă și în concedii. În principiu, eu, personal, funcționez cu 4 sau 5 gărzi pe lună”, a explicat directorul medical de la Spitalul Județean Arad programul propriu de gărzi. 

Întrebat cât poate să ducă un medic dacă i s-ar permite să stea nonstop în gardă, dr. Hreniuc a explicat că sunt medici care nu lucrează ca angajați în spital și fac doar gărzi, în spitale diferite. 

„Programul lor de lucru se termină la opt dimineața pleacă acasă și cealaltă zi fac gardă la alt spital. Nu este o chestie reglementată la nivel național că n-ai voie să faci gărzi. Poți să faci câte poți tu să duci ca om. Am colegi de pediatrie, spre exemplu, care nici nu doresc să aibă ambulatoriu. Ei trăiesc cu liniile de gardă”, a mai declarat directorul medical al Spitalului Județean Arad, pentru Libertatea. 

„Efectuarea a două gărzi consecutive, de către același medic, este interzisă”

Libertatea a transmis Spitalului Județean Arad și o solicitare scrisă în care a cerut să comunice ce prevede legea cu privire la gărzi, care este numărul maxim de gărzi pe care îl poate efectua un medic pe săptămână sau lună și care este timpul obligatoriu de repaus între gărzi.  

Spitalul a explicat că organizarea gărzilor este reglementată de Ordinul Ministrului Sănătății 870/2004, iar conform prevederilor acestui ordin „efectuarea a două gărzi consecutive, de către același medic, este interzisă”. 

„Actul normative mai sus menționat reglementează și faptul că după activitatea continuă aferentă activității curente și activității într-o linie de gardă medicul beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore, însă această prevedere nu se aplică în cazul spitalelor cu un număr insuficient de medici, pe specialități, care ar face imposibilă organizarea activității în condiții corespunzătoare în cursul dimineții”, a transmis Spitalul Județean Arad pentru Libertatea. 

Un punct de vedere pe subiect i-a fost solicitat și ministrului sănătății, dar acest nu a răspuns mesajului. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
1.000 de nave au navigat în orb în apele din Orientul Mijlociu, după ce semnalul GPS le-a fost bruiat: „Sunt cu 15 ani în urmă”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Elle.ro
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!
Tvmania.ro
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!

Alte știri

Prețul carburanților a crescut iar luni, 9 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Știri România 09:19
Prețul carburanților a crescut iar luni, 9 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Printre ceaunele cu sarmale și mucenici moldovenești „stropiți” cu miere și nucă: „E atmosfera târgurilor de altădată!”
Reportaj
Știri România 08:50
Printre ceaunele cu sarmale și mucenici moldovenești „stropiți” cu miere și nucă: „E atmosfera târgurilor de altădată!”
Parteneri
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adevarul.ro
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
Fanatik.ro
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Elle.ro
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Adrian Kaan a fost eliminat de la „Survivor România” 2026. „Liderii se nasc, nu se numesc. Știu că am asta în sânge”
Stiri Mondene 09:44
Adrian Kaan a fost eliminat de la „Survivor România” 2026. „Liderii se nasc, nu se numesc. Știu că am asta în sânge”
Vedeta de la Antena 1 care a apărut pe scena de la Sala Palatului din București alături de Andreea Bălan. Artista a schimbat 15 ținute
Stiri Mondene 09:15
Vedeta de la Antena 1 care a apărut pe scena de la Sala Palatului din București alături de Andreea Bălan. Artista a schimbat 15 ținute
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
ObservatorNews.ro
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Libertateapentrufemei.ro
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
Mediafax.ro
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Redactia.ro
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara
KanalD.ro
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Fostul internațional al României îl critică pe Ionuţ Radu: “Dacă făceam poze cu capul în jos, îmi dădea nea Ţiţi două palme!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul internațional al României îl critică pe Ionuţ Radu: “Dacă făceam poze cu capul în jos, îmi dădea nea Ţiţi două palme!”. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului