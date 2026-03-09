În mod normal, astfel de situații nu sunt premise. Medicul spune că nu a făcut decât să-și facă datoria, iar reprezentanții celor două spitale spun că responsabilitatea în astfel de situații aparține medicului.

„Sunt destul de surprinsă că m-ați sunat”

O sursă medicală a semnalat, pe fondul discuțiilor despre epuizarea medicilor din spitale, că un medic neurochirurg din vestul țării a avut în luna iulie a anului 2025 (18, 19, 20, 21 iulie) patru zile de gărzi consecutive în două unități medicale diferite: Spitalul Județean Arad și Spitalul Județean Timișoara. Practic, medicul a fost de gardă în 18 iulie la Timișoara, în 19 iulie la Arad, în 20 iulie la Timișoara, iar în 21 la Arad.

Medicul care avut cele patru gărzi consecutive este neurochirurgul Alexandra Borodan, care este angajată a Spitalului Județean din Arad și colaboratoare a Spitalului Județean Timișoara pentru asigurarea gărzilor.

Contactată de Libertatea pentru un punct de vedere, dr. Borodan a declarat că și-a făcut doar datoria față de pacienți. „Să vă spun sincer, sunt destul de surprinsă că m-ați sunat să mă întrebați lucrul acesta, având în vedere că asta e datoria noastră, să fim acolo când e nevoie de noi”, a declarat medicul neurochirurg.

Alexandra Borodan a explicat că gărzile acoperă în special patologia de urgență și traumatologia. „Restul intervențiilor necesită pregătire suplimentară, timp de monitorizare, echipă multidisciplinară cu alte secții și așa mai departe. Pe partea de traumatologie, acum vorbesc din punctul meu personal de vedere, sunt încrezătoare în manevrele neurochirurgicale și mă bucur că până în momentul ăsta Dumnezeu mi-a dat putere, înțelepciune și o echipă minunată. Am reușit să-mi îndeplinesc sarcinile de a fi la datorie, de fiecare dată când a fost nevoie de mine, indiferent de zi, indiferent de oră”, a mai declarat dr. Borodan.

„Nu noi alegem când pacienții se rănesc”

Medicul neurochirurg a explicat că „există anumite limite privind gărzile și e perfect ok”. „Sistemul este conceput în acest mod și presupune o mare responsabilitate, atât din partea medicilor, cât și a pacienților. Uneori gărzile sunt ușoare, alteori nu. Depinde de situații. În domeniul nostru avem echipe, facem echipe. Nu suntem singuri și nu noi alegem când pacienții se rănesc sau când au nevoie de noi. Dar asta e chemarea noastră. Nu sunt o situație specială. Sunt doar una dintre cei mulți care își fac datoria”, a subliniat medicul neurochirurg.

Consideră exagerată atenția acordată numărului de gărzi

Dr. Borodan a spus că e conștientă de faptul că va fi nevoită și în viitor să mai facă mai multe zile de gărzi consecutive. „Asta e meseria, asta lucrăm. Suntem în folosul pacienților. Avem datoria să îi facem bine, să avem grijă de sănătatea lor și de sănătatea noastră. Dacă nu eram sănătoasă, nu puteam să fac gărzi”, a mai declarat Alexandra Borodan.

Întrebată cum poate un medic să reziste fizic la atâtea zile de gărzi consecutive, dr. Borodan a spus că „foarte rar se întâmplă să fie o gardă în care să nu apuci să te odihnești o oră-două”. Medicul consideră că prin verificarea numărului de gărzi pe care le face un medic „sigur nu se urmărește nici binele pacienților, nici al spitalului și e păcat”.

„Oamenii ăștia (n.r. – medicii) sunt dispuși să facă foarte multe sacrificii pentru binele pacienților. Personal, vă pot da un șir întreg de nume de doctori care sunt la datorie oricând, la orice oră, din zi, din noapte. Asta este ceea ce noi suntem, asta e chemarea noastră și ne bucurăm când pacientul pleacă din spital cu un zâmbet pe buze. Acel «mulțumesc!», contează mai mult decât orice altceva. Mă mândresc cu colegii mei de specialitate și nu numai. Le sunt profund recunoscătoare pentru doctorul care sunt”, a mai declarat Alexandra Borodan.

„Medicina e ca în armată. Nu poți să spui nu”

Medicul neurochirurg a spus că „are încredere în manevrele sale chirurgicale la orice oră din zi din noapte în folosul pacienților”. „Chemarea mea este neurochirurgia. Pentru asta am muncit, pentru asta trăiesc. Viața mea e neurochirurgia și copiii mei. Asta mă face să simt că trăiesc. Eu sunt acolo când au nevoie de mine și nu am să spun niciodată nu”, a mai declarat medicul, pentru Libertatea.

O sală de operații în care se desfășoară o intervenție. Foto: Pixabay

Dr. Borodan a mai spus că „medicina e ca în armată, nu poți să spui nu”. „Dacă e nevoie de tine și ești sănătos fizic, psihic, emoțional, ești acolo, ești la datorie. Odată ce ai făcut medicina și ai ales să fii medic, menirea ta este să ajuți pacientul și nu să faci rău colegilor, pacienților sau altor persoane din jur”, a mai declarat medicul Alexandra Borodan, confirmând că de fiecare dată când a fost de gardă s-a aflat în spital.

Conducerea spitalului invocă disciplina personală a medicilor

Directorul medical al Spitalului Județean Timișoara, dr. Andreea Rață, a confirmat situația descoperită de Libertatea, dar a spus că medicul neurochirurg Alexandra Borodan nu este angajată a Spitalului Județean Timișoara, având un contract cu unitatea medicală doar pentru acoperirea gărzilor, care la secția de neurochirurgie a Spitalului Județean Timișoara încep la 14.30.

„Garda nu este de 24 de ore decât în weekend. Garda de săptămână are 18 ore sau 17 în funcție de fiecare specialitate. Este obligația fiecărui medic în parte să nu își pună gărzi consecutive. Ei trebuie să cunoască legislația din punctul ăsta de vedere. Este Ordin 870 care reglementează timpul de muncă în care scrie foarte clar că nu este voie să ai două gărzi consecutive”, declarat directorul medical al Spitalului Județean Timișoara.

Dr. Andreea Rață a explicat că situația este generată de lipsa de personal. „Pe secția de neurochirurgie avem doar cinci medici angajați care, și dacă ar face cinci gărzi pe lună, ar acoperi doar 25 din cele 30 necesare. Atunci apelăm la aceste surse externe pentru a putea acoperi necesarul, să putem asigura urgențele”, a mai declarat directorul medical de la Spitalul Județean Timișoara, subliniind că nu au existat plângeri legate de activitatea medicului Alexandra Borodan.

„Și-a făcut de fiecare dată datoria fără niciun fel de problemă. Situațiile de genul acesta trebuie remediate, nu intră în discuție. O să avem o discuție cu doamna doctor, să înțeleagă care sunt obligațiile din punct de vedere legal și ulterior o să vedem ce soluții putem să găsim pentru a suplimenta numărul de medici pe secția de neurochirurgie astfel încât să putem să asigurăm gărzile doar cu medicii noștri”, a mai declarat Andreea Rață.

„Poți să faci câte poți tu să duci ca om”

Contactat de Libertatea, directorul medical al Spitalului Județean Arad, Constantin Hreniuc, a declarat că dr. Alexandra Borodan este angajată a spitalului din Arad, iar din această postură „gărzile de Arad sunt primordiale”. „Eu sunt medic neurolog. Eu fac, în principiu, o gardă pe săptămână. (…) E drept, avem și colegi care fac doar gărzi. Se externalizează linia de gardă și atunci acela este un mare ajutor din punct de vedere al colegilor angajați, pentru că se mai pleacă și în concedii. În principiu, eu, personal, funcționez cu 4 sau 5 gărzi pe lună”, a explicat directorul medical de la Spitalul Județean Arad programul propriu de gărzi.

Întrebat cât poate să ducă un medic dacă i s-ar permite să stea nonstop în gardă, dr. Hreniuc a explicat că sunt medici care nu lucrează ca angajați în spital și fac doar gărzi, în spitale diferite.

„Programul lor de lucru se termină la opt dimineața pleacă acasă și cealaltă zi fac gardă la alt spital. Nu este o chestie reglementată la nivel național că n-ai voie să faci gărzi. Poți să faci câte poți tu să duci ca om. Am colegi de pediatrie, spre exemplu, care nici nu doresc să aibă ambulatoriu. Ei trăiesc cu liniile de gardă”, a mai declarat directorul medical al Spitalului Județean Arad, pentru Libertatea.

„Efectuarea a două gărzi consecutive, de către același medic, este interzisă”

Libertatea a transmis Spitalului Județean Arad și o solicitare scrisă în care a cerut să comunice ce prevede legea cu privire la gărzi, care este numărul maxim de gărzi pe care îl poate efectua un medic pe săptămână sau lună și care este timpul obligatoriu de repaus între gărzi.

Spitalul a explicat că organizarea gărzilor este reglementată de Ordinul Ministrului Sănătății 870/2004, iar conform prevederilor acestui ordin „efectuarea a două gărzi consecutive, de către același medic, este interzisă”.

„Actul normative mai sus menționat reglementează și faptul că după activitatea continuă aferentă activității curente și activității într-o linie de gardă medicul beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore, însă această prevedere nu se aplică în cazul spitalelor cu un număr insuficient de medici, pe specialități, care ar face imposibilă organizarea activității în condiții corespunzătoare în cursul dimineții”, a transmis Spitalul Județean Arad pentru Libertatea.

Un punct de vedere pe subiect i-a fost solicitat și ministrului sănătății, dar acest nu a răspuns mesajului.