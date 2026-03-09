Motorina rămâne cel mai scump carburant standard

Prețurile carburanților din București mențin tendința de creștere accelerată începută la începutul lunii, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Scumpirile de astăzi vin după o serie de majorări consecutive.

Motorina rămâne cel mai scump carburant standard, menținându-se peste pragul de 8,5 lei, potrivit peco-online.ro.

Astfel, motorina s-a scumpit din nou luni, 9 martie 2026 în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța. În anumite benzinării, motorina premium a sărit de 9 lei pe litru, obligându-i pe șoferi să scoată sume considerabil mai mari din buzunar la fiecare plin. Combustibilul costă în jur de 8,6 lei/l, iar cel premium ajunge la un maxim de 9,35 de lei/l.

Prețuri carburanți București – 9 martie 2026

Benzina standard se vinde în general între 8,16 și 8,22 de lei pe litru, în timp ce motorina standard costă aproximativ 8,57 – 8,7 lei pe litru.

Benzină Standard 95: 8,16 – 8,22 de lei/litru

Motorină Standard: 8,57 – 8,7 lei/litru

Benzină Premium: 8,7 – 9,1 lei/litru

Motorină Premium: 9,15 – 9,35 lei/litru

GPL: 3,84 – 3,95 de lei/litru.

Prețuri carburanți Cluj-Napoca – 9 martie 2026

În Cluj-Napoca, benzina costă aproximativ 8,19 lei pe litru, iar motorina ajunge la aproximativ 8,59 de lei pe litru.

Motorină Standard: 8,59 – 8,64 de lei/litru

Benzină Standard 95: 8,19 – 8,26 de lei/litru

Motorină Premium: 9 – 9,25 de lei/litru

Benzină Premium: 8,88 – 9,05 lei/litru

GPL: 3,94 – 3,98 de lei/litru.

Prețuri carburanți Timișoara – 9 martie 2026

În Timișoara, benzina se vinde cu aproximativ 8,17 lei pe litru, iar motorina, cu aproximativ 8,59 de lei pe litru.

Motorină Standard: 8,59 – 8,63 de lei/litru

Benzină Standard 95: 8,17 – 8,24 de lei/litru

Motorină Premium: 9,01 – 9,25 de lei/litru

Benzină Premium: 8,85 – 9,02 lei/litru

GPL: 3,92 – 3,98 de lei/litru

Prețuri carburanți Iași – 9 martie 2026

Benzina are un preț de aproximativ 8,18 lei pe litru, iar motorina ajunge la aproximativ 8,59 de lei pe litru.

Motorină Standard: 8,59 – 8,72 de lei/litru

Benzină Standard 95: 8,18 – 8,26 de lei/litru

Motorină Premium: 8,99 – 9,29 lei/litru

Benzină Premium: 8,78 – 9,04 lei/litru

GPL: 3,95 – 3,99 de lei/litru.

Prețuri carburanți Constanța – 9 martie 2026

În Constanța, benzina costă aproximativ 8,19 lei pe litru, iar motorina, aproximativ 8,58 de lei pe litru.

Motorină Standard: 8,58 – 8,71 de lei/litru

Benzină Standard 95: 8,19 – 8,26 de lei/litru

Motorină Premium: 9 – 9,3 lei/litru

Benzină Premium: 8,82 – 9,08 lei/litru

GPL: 3,82 – 3,98 de lei/litru.

Care sunt cele mai mici prețuri la benzină și motorină în principalele orașe luni, 9 martie 2026

Iată în ce orașe din țară pot găsi românii luni, 9 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină. Topul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitor.

București: benzină – 8,16 lei, motorină – 8,57 de lei, GPL – 3,84 de lei

Timișoara: benzină – 8,17 lei, motorină – 8,59 de lei, GPL – 3,84 de lei

Iași: benzină – 8,18 lei, motorină – 8,59 de lei, GPL – 3,99 de lei

Cluj-Napoca: benzină- 8,19 lei, motorină-8,59 lei, GPL- 3,94 lei

Constanța: benzină – 8,19 lei, motorină – 8,58 de lei, GPL – 3,97 de lei.

Cea mai ieftină benzină și motorină din țară se găsește luni, 9 martie 2026, în județul Constanța, la stația VhExtraOil din Eforie Nord:

Benzină Standard: 8,07 lei/l

8,07 lei/l Motorină Standard: 8,46 de lei/l.

Bogdan Ivan admite că prețul carburanților poate ajunge la 10 lei/l

Premierul Ilie Bolojan admite că prețul benzinei și motorinei ar putea crește în România, după războiul din Orientul Mijlociu, dar pe fond „emoțional”.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a revenit marți asupra declarației făcute cu o zi în urmă și a admis că prețul benzinei poate urca la 10 lei, din cauza războiului declanșat de Israel și SUA în Iran. „Dacă barilul de petrol va depăși 110-120 de dolari, putem să ajungem și la acel prag psihologic de 10 lei. Nu îmi doresc să ajungem acolo, facem tot ce ține de noi ca să absorbim acest șoc, dar nu putem să controlăm piața mondială de carburanți”, a spus marți Bogdan Ivan.

Luni, tot Bogdan Ivan spunea că zvonurile despre o creștere semnificativă a prețurilor la combustibil, care să tindă spre 10 lei, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, sunt nefondate și califica aceste afirmații drept „minciuni sfruntate”. Potrivit acestuia, statul român este pregătit să gestioneze situația, având suficiente rezerve pentru cel puțin 90 de zile.

Afirmația că prețurile carburanților în România ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, dacă prețul barilului de țiței se stabilizează între 90 și 100 de dolari, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, a fost făcută de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.



