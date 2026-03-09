Printre ceaunele cu sarmale și mucenici moldovenești „stropiți” cu miere și nucă: „E atmosfera târgurilor de altădată!”

Curtea Muzeul Naţional al Ţăranului Român din București e un adevărat spectacol. Odată cu Târgul de Sfinții Mucenici, desfășurat printre tarabe colorate și mirosuri îmbietoare.

Bucureștenii și turiștii redescoperă gustul tradițiilor românești, cu mucenici, cozonac și tot felul de produse tradiționale, de la sarmale, mici la bulz cu ouă.

Mucenicii moldovenești, atracția principală din târg

Târgul marchează Sfinții 40 de Mucenici, cunoscută în tradiția populară și drept Sâmbra Plugului, moment care simbolizează începutul muncilor agricole.

În centrul atenției se află mucenicii moldovenești, pregătiți chiar la fața locului, iar vânzătorii abia mai fac față la coada numeroasă de pofticioși.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 39

Aburii dulci se ridică din ceaune, iar colăceii aurii sunt însiropați cu miere și acoperiți generos cu miez de nucă. „Sunt mai buni ăștia, decât aia în zeamă”, se laudă vânzătoarea.

Icoane, ceramică și covoare țesute la război

În același timp, târgul e un loc ideal pentru alegerea unui cadou special. Meșteri populari și artizani din toate regiunile țării aduc cu ei obiecte lucrate cu migală.

Ii brodate manual, icoane, ceramică de Horezu, covoare țesute la război sau bijuterii unicat din argint.

Printre standuri se găsesc și genți din piele naturală, jucării din lână croșetată, lumânări din uleiuri organice sau vitralii delicate, fiecare piesă purtând povestea celui care a creat-o.

Miere, sucuri de cătină și aronia

Nu lipsesc nici tentațiile gastronomice. Producători locali și gospodari pricepuți își etalează bunătățile: brânzeturi proaspete și maturate, preparate din carne afumate natural, cozonaci bucovineni și prăjituri de casă.

Vizitatorii pot gusta miere și produse pentru imunitate, sucuri de cătină sau aronia, dar și deserturi îndrăgite precum cozonacul secuiesc ori baclavaua turcească.

Tarabele abundă de culori și arome, într-un adevărat festin al bucătăriei tradiționale, iar lumea se uită, cumpără, își face pofta și pleacă fericită spre casă.

Coadă mare pentru o porție de sarmale la început de martie

Pentru cei care preferă preparatele calde, organizatorii pregătesc mâncăruri gătite pe loc.

Sarmale cu carne sau cu ciuperci, ciorbă cu afumătură la ceaun, ardei umpluți de post sau pastramă fragedă de oaie.

În apropiere sfârâie grătarele cu cârnați proaspeți și frigărui de pui, iar din când în când o tranșă serioasă de pastramă de oaie sfârâie puternic în fața curioșilor.

Târg special cu obiecte autentice românești

Mai mut, târgul este și o mică incursiune în trecut. Anticarii prezenți expun unelte din lemn, mobilier țărănesc și straie populare vechi, aduse din diverse regiuni folclorice ale României.

Fiecare obiect are o poveste, iar negustorii au clienții lor de ani și ani, totul trăindu-se ca într-o atmosferă care amintește de târgurile de altădată.

Multă lume vinde ce are prin casă, iar prețurile sunt pe măsură. Sunt și obiecte care se vând cu câțiva lei, dar piesele de rezistență au prețuri mari, ca și autenticitatea obiectelor expuse.

„E atmosfera târgurilor de altădată!”, e concluzia unei doamne care și-a luat un mucenic moldovenesc, la pachet, pentru acasă.