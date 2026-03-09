„O muniție balistică lansată din Iran și care intra în spațiul aerian turcesc a fost neutralizată de mijloacele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO în estul Mediteranei”, se arată într-un comunicat.

Ministerul a adăugat că unele fragmente din armament au căzut în teren deschis în zona sudică a Gaziantepului, fără a provoca răniți.

O rachetă balistică lansată din Iran și care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei a fost interceptată și distrusă de sistemele NATO de apărare aeriană în estul Mării Mediterane, a anunțat, miercuri, 4 martie 2026, Ministerul turc al Apărării. Incidentul nu a provocat victime sau răniți, au precizat autoritățile de la Ankara, conform NDTV.

Potrivit Ministerului Apărării din Turcia, racheta a fost detectată imediat după ce a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei. Într-un comunicat oficial, ministerul a subliniat că Turcia își rezervă dreptul de a răspunde la orice acțiuni ostile și a avertizat părțile implicate să evite măsurile care ar putea duce la o escaladare a conflictului.

„Turcia condamnă ferm orice acțiuni care îi încalcă securitatea și stabilitatea. Vom lua toate măsurile necesare pentru a ne apăra suveranitatea”, se arată în comunicat. Turcia, membră NATO, are o graniță de 500 de kilometri cu Iranul și a fost până acum relativ ferită de atacurile directe din partea Teheranului.



