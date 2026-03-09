În fapt, este la un nivel mai mare, potrivit calculelor mele, spre 62% din PIB. PIB-ul luat în calcul pentru noiembrie 2025 nu include inversarea abruptă a creșterii economice din trimestrul III 2025 și nici pe cea foarte puternică (-1,6 față de trimestrul IV 2024) înregistrată în trimestrul IV 2025 (când scăderea față de trimestrul precedent a fost chiar mai mare: -1,9%).

În plus, doar în luna decembrie 2025, guvernarea a majorat datoria publică cu încă 20 de miliarde de lei (încă patru miliarde de euro), astfel încât la final de 2025 datoria publică a ajuns la circa 1.140 de miliarde lei, iar factura anuală doar pentru dobânzi a depășit 10 miliarde de euro (creștere de 40% față de 2024).

Cum a urcat datoria publică în halul ăsta și ce înseamnă?

Faptic, datoria publică a urcat de la 372 de miliarde de lei la 1 ianuarie 2020 (35% din PIB) la 1.140 de miliarde de lei la 31 decembrie 2025 (62% din PIB). Ea reflectă „halul” în care economia a fost gestionată de politica fiscală pe de-o parte și de politică monetară, pe de altă parte.

Am explicat anterior de ce depășirea pragului de 60% din PIB (ca în Al Doilea Război Mondial, dar fără ca România să fie în război) este una critică. Pe scurt, în opinia mea, evoluția se datorează unor cauze strict interne, de gestiune a politicii de dobânzi de către Banca Națională a României (BNR), a cărei conducere numită politic și trasat ca prioritate zero lipsa de independență față de factorului politic și a ales deliberat sau nu, să țină isonul unor politici fiscale iresponsabile ale celor care i-au numit în mandate remunerate pentru unii și cu peste un milion de euro.

Factual, dezechilibrul major în privința datoriei a început în perioada pandemiei, atunci când autoritățile române, fie ele monetare sau fiscale, în loc să ia măsuri în favoarea populației afectate de oprirea temporară a activității, au ales să speculeze pandemia și să vulnerabilizeze pe termen lung capacitatea economiei de a se dezvolta.

Am semnalat acest lucru, chiar la acel moment, anticipând cu exactitate cronologia și, sugerând, în cel mai bun caz incompetența autorităților, iar în cel mai rău caz acțiunea concertată de îndepărtare definitivă a României de dobânzile mici din zona euro

Să o luăm cu începutul, din pandemie:

  1. BNR a acționat prea târziu și prea puțin în ceea ce privește reducerea dobânzilor de finanțare ale statului român, companiilor și populației. În aprilie 2020 explicam și argumentele mele: „Obligațiile Consiliului de Administrație BNR condus de Mugur Isărescu primează în fața intereselor economiei naționale, inclusiv în criză”.
  2. Menținând cu acest scop dobânzile ridicate în timp ce Polonia, Cehia, Ungaria, zona euro, SUA le reduceau până la aproape zero, ajunsesem spre exemplu în situația în care, în mai 2020, cu economia închisă, Guvernul condus de Florin Cîțu și BNR condusă de Mugur Isărescu, ne împrumutau la dobânzi de 75 de ori mai mari decât Austria, concluzionând: „băncile iau bani aproape gratis de pe extern și împrumută statul român la dobânzile astea”. Capitalurile „vagaboande” îl iubeau pe Mugur Isărescu.
  3. Ca și consecință directă, avertizam în noiembrie 2020, că aceste politici contrare interesului economiei naționale, inclusiv în criză, au condus la situația în care, în numai 11 luni, guvernul României a făcut datorie publică mai mare decât în primii 19 ani de după revoluție.

Astfel, în anul 2020, datoria publică pe fondul acestor politici de speculare a pandemiei sărise deja, într-un singur an, cu circa 126 de miliarde de lei, de la 35% din PIB – nivel confortabil și finanțabil, la 46,6% din PIB în 2020.

Restul este istorie consemnată de către mine, pas cu pas, așa cum arătăm în aprilie 2025: pe cine vor da autoritățile române vina pentru că economia este scăpată de sub control

Actualizând pentru martie 2026, iată și performanțele BNR și ale guvernelor României, în raport cu parcursul european, echivalate în facturi enorme pentru români și pentru companiile românești:

  • 28 de trimestre consecutive (șapte ani) de depășire a deficitului bugetar (care trebuie să fie mai mic de 3% din PIB), cu consecința creșterii nesustenabile a datoriei publice.
  • 31 de trimestre consecutive (aproape 8 ani) în care rata inflației a fost mai mare decât criteriul de aderare la zone euro. Mulțumim, din inimă, sursei „Manole”.
  • 33 de trimestre consecutive (ne apropiem de nouă ani?) în care România s-a împrumutat mult mai scump decât statele Uniunii Europene, respectiv a ratat criteriul ratelor de dobândă, cu consecința decapitalizării prin dobânzi înalte la credite a populației, a companiilor românești și a statului român, în condițiile în care și actualul guvern continuă să decapitalizeze compania, nu numai prin taxe majorate exorbitant (cu efect recesionist) ci și prin inflație mult mai mare decât în Uniunea Europeană.

Mulțumiri speciale trebuie să adresăm „țarului politicii monetare”, care ne-a hrănit și cu dobânzi înalte și cu inflație de necrezut pentru un stat membru UE-27.

Pentru cei care nu vor să își mai amintească, reamintesc ceea ce scriam în 10 mai 2022: „Isărescu vrea și inflație mai mare pe viitor, și dobânzi mult mai mari în perioada următoare”.

S-a îndeplinit vrerea lui Isărescu? 

Să vedem datele din următorul tabel, în centralizarea mea din datele oficiale, pe care vă rog să le comparați cu ținta de inflație a BNR de 2,5% +/- 1%.

Indicator20192020202120222023202420252026 (e)
Rata inflației (%)3,82,28,216,46,65,19,78
Datoria publică (miliarde lei)37249857666578496411401360
Cheltuieli cu dobânzile la datoria publică (miliarde lei)1214,51829303650,570

Așadar, începând cu 1 ianuarie 2020 și până la 31 decembrie 2026 (estimarea mea)

  • Cheltuielile cu dobânzile se majorează de aproape șase ori
  • Datoria publică se majorează de aproape patru ori, de la 372 de miliarde de lei la 1.360 de miliarde de lei
  • Inflația va înregistra aproape 10 ani de nivel mult peste media UE-27, cu consecința decapitalizării economiei românești.
  • Cele mai mari derapaje s-au înregistrat începând cu 1 ianuarie 2022.

A vrut sau nu a vrut Mugur Isărescu și inflație mult mai mare și dobânzi mult mai mari, cu consecința decapitalizării economiei românești?

Părerea mea o știți încă din 2022, sau chiar de mai devreme (de mult mai devreme). Dar răspunsul poate să și-l ofere fiecare dintre noi.

În loc de concluzie:

  • A fost România parte într-un război ca în a doua conflagrație mondială, care să justifice depășirea pragului de datorie publică de 60% din PIB?
  • A trebuit să finanțeze România cheltuieli de război, astfel încât să justifice creșterea nesustenabilă a datoriei publice?
  • A pierdut România teritorii generatoare de PIB, ca în război?
  • A funcționat arma secretă a domnului Isărescu „ceaiul de tei”, în privința combaterii inflaționiste? Sau a fost doar o versiune a celebrului „Dormi liniștit! BNR lucrează pentru tine”?
  • În cele 31 de trimestre  consecutive (aproape opt ani), în care Mugur Isărescu, Consiliile sale de Administrație și premierii săi au ratat criteriul inflației pentru aderarea la zona euro, câte milioane de euro a încasat guvernatorul BNR pentru această contra-performanță, care să îl îndreptățească eventual să afirme la un moment dat, în dispreț față de remunerațiile și contribuția directă a domniei sale la dezechilibre: „deficitul este al țării”?
  • Și dacă deficitul e al țării, profiturile, ale cui sunt?

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Elle.ro
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.RO
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!
Tvmania.ro
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!

Alte știri

Cum a ajuns un neurochirurg să aibă patru gărzi consecutive în două orașe diferite: „Pentru asta am muncit, pentru asta trăiesc”
Știri România 10:00
Cum a ajuns un neurochirurg să aibă patru gărzi consecutive în două orașe diferite: „Pentru asta am muncit, pentru asta trăiesc”
Prețul carburanților a crescut iar luni, 9 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Știri România 09:19
Prețul carburanților a crescut iar luni, 9 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Parteneri
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adevarul.ro
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Fanatik.ro
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Elle.ro
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Stiri Mondene 13:11
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
De ce nu își ia Daniel Pavel soția în Thailanda, unde se filmează „Desafio-Aventura”. „E dificil. Aș prefera altceva”
Stiri Mondene 13:07
De ce nu își ia Daniel Pavel soția în Thailanda, unde se filmează „Desafio-Aventura”. „E dificil. Aș prefera altceva”
Parteneri
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
TVMania.ro
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Localitatea unde un drum neasfaltat face diferența între viață și moarte. Un bebeluș, a 2 victimă în 10 zile
ObservatorNews.ro
Localitatea unde un drum neasfaltat face diferența între viață și moarte. Un bebeluș, a 2 victimă în 10 zile
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
GSP.ro
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
Parteneri
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax.ro
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Redactia.ro
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara
KanalD.ro
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara

Politic

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
Politică 11:58
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Elias Charalambous i-a dezvăluit lui Gigi Becali unde va antrena după FCSB. „Va fi milionar”. Exclusiv
Fanatik.ro
Elias Charalambous i-a dezvăluit lui Gigi Becali unde va antrena după FCSB. „Va fi milionar”. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului