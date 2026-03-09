Cum vor fi plătite salariile

Fotea a explicat că au fost deja parcurși pași importanți pentru plata salariilor restante prin Fondul de garantare.

Printre aceștia se numără modificarea prin ordonanță de urgență a Legii nr. 200/2006 și citirea memorandumului pentru hotărârea de guvern privind alocarea banilor din fondul de garantare.

Următorii pași necesari includ aprobarea unei ordonanțe de urgență care să declare Liberty Galați drept obiectiv strategic și alocarea sumelor către Ministerul Muncii, care, prin intermediul AJOFM Galați, va putea efectua plățile.

„Prim-ministrului nu am ce să-i reproșez vizavi de Combinat, a fost fair-play și s-a implicat. Doar că până la Dumnezeu, te mănâncă sfinții. Mai sunt funcționari prin ministere, de exemplu la Ministerul Economiei, care ar fi trebuit să facă materialul pentru ordonanța de urgență privind declararea ca obiectiv strategic. Înțeleg că a fost făcut până la urmă, dar a durat trei săptămâni”, a adăugat Fotea, citat de Viața Liberă.

Speranțe pentru viitorul Combinatului

În ciuda dificultăților, președintele CJ Galați rămâne optimist în privința viitorului combinatului siderurgic. El a evidențiat semnarea unui contract de furnizare a energiei între Liberty și Electrica, drept un pas important pentru stabilitatea companiei.

„Este un câștig faptul că toată lumea a conștientizat că Liberty Galați este un obiectiv strategic, că este singura industrie grea pe care o mai are România în momentul de față și nu trebuie lăsat să moară”, a declarat acesta.

Investiții de sute de milioane de euro în energie verde

Proiectele de energie verde pe platforma Liberty Galați avansează. Grupul Electrica va investi 270 de milioane de euro într-un parc fotovoltaic de 400 MW, destinat să asigure autoconsumul Combinatului și să reducă semnificativ costurile energetice.

De asemenea, construcția liniei de înaltă tensiune Smârdan-Gutinaș (Bacău) este aproape finalizată. „Investiția este gata în proporție de peste 80%. Luni urmează să le emit o nouă autorizație de construcție pentru a finaliza investiția.

Din ce știu eu, undeva la jumătatea acestui an, rețeaua Smârdan-Gutinaș va fi gata”, a precizat Fotea. Finalizarea acestei linii va permite județului Galați să integreze mai eficient energia verde produsă local.

Când are loc prima licitație

Pe 12 martie este programată prima licitație pentru vânzarea activelor Liberty Galați, cu un preț de pornire de 709 milioane de euro. În cazul în care aceasta nu va avea succes, Fotea consideră că o a doua licitație ar trebui organizată rapid. Între timp, Liberty rămâne un consumator semnificativ de energie, cu costuri lunare de 1,5-1,7 milioane de euro, chiar și fără producție activă.

Pentru a relansa activitatea, Liberty Galați intenționează să semneze un contract de tolling pentru laminoare în următoarele două săptămâni. „Nu vor începe să lucreze toți cei circa 3.000 de salariați din Combinat, dar măcar vor lucra cei 800-1.000 de oameni de la laminoare», a declarat Fotea.

270 de milioane de euro reprezintă investiția grupului Electrica într-un parc fotovoltaic pe terenul Liberty Galați. Proiectul urmărește maximizarea autoconsumului și reducerea costurilor energetice la Combinat, care, chiar și în lipsa producției, consumă energie de 1,5-1,7 milioane de euro pe lună.

