Jennifer Lopez (56 de ani) și Ben Affleck (53 de ani) au fost surprinși din nou împreună, luni seară, 6 octombrie, la premiera noului film „Kiss of the Spider Woman” din New York. Deși au divorțat în 2025, cei doi au demonstrat că păstrează o relație civilizată și de respect reciproc, apărând împreună pe covorul roșu al evenimentului.

Jennifer Lopez, care interpretează rolul principal în musicalul regizat de Bill Condon, a strălucit într-o rochie spectaculoasă din colecția Harris Reed primăvară 2026. Alături de ea, Ben Affleck — producător executiv al filmului prin compania Artists Equity, pe care o conduce împreună cu Matt Damon — a avut o apariție surpriză și a stat de vorbă cu presa despre proiect, potrivit people.com.

Pe scenă, înainte de proiecția filmului, artista i-a mulțumit fostului soț pentru sprijinul oferit:

„Mulțumesc, Ben, acest film nu ar fi existat fără tine și fără Artists Equity”, a declarat Jennifer Lopez, emoționată.

Jennifer Lopez îi este recunoscătoare lui Ben Affleck

Într-un interviu acordat emisiunii TODAY, Jennifer Lopez a subliniat încă o dată rolul lui Ben Affleck în realizarea producției: „Dacă nu era Ben, filmul nu s-ar fi făcut. Îi voi fi mereu recunoscătoare pentru asta.”

Artista a recunoscut că filmările au venit într-o perioadă dificilă din viața ei, după despărțirea de Affleck:

„A fost o perioadă grea… dar acest film m-a ajutat să merg mai departe. Este despre cum arta ne salvează în cele mai grele momente din viață”, a mărturisit ea.

„Kiss of the Spider Woman” este o reinterpretare a celebrului musical de pe Broadway din 1993 și a filmului din 1985, inspirate din romanul scriitorului argentinian Manuel Puig. Jennifer Lopez joacă rolul unei dive de cinema, Ingrid Luna, alături de actorii Diego Luna și Tonatiuh. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Sundance 2025.

