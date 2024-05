Cei trei au mers să se bucure de eveniment, dar au și așteptat cu sufletul la gură să vadă dacă filmul „Tigrul”, în care joacă Paul Ipate, va lua vreun premiu.

Dacă în urmă cu ceva timp, Achim își concentra atenția pe programare și robotică, de data asta, adolescentul a recunoscut că este atras de actorie, însă nu intenționează să facă asta. Fiul lui Jojo și-ar dori o activitate în spatele camerelor de filmat, făcând regie.

„Făceam foarte multe, dar acum îmi place actoria și nu cred că o să fac asta. Îmi place mai mult în spatele camerelor. Producție și regie aș face, poate. Merg și la școala de actorie. Nu știu încă. Eu vreau în America, dar nu se știu dacă pentru a fi actor sau ca programator”, a spus Achim pentru Ego.

„Vine la școala noastră de actorie, la Grama Becoming Studio. Noi avem o școală de actorie. Bucuria noastră este că și Achim, și Zora au venit la fiecare curs de la început și cumva este și pentru noi o confirmare că face o treabă bună. Dacă își dorește, să vină în continuare”, a spus și Paul Ipate.

Jojo și Paul Ipate s-au căsătorit în Italia

Cătălina Grama, cunoscută de fani ca Jojo, s-a căsătorit civil, în luna august a anului trecut, cu Paul Ipate, actorul cu care are o relație de mai bine de 9 ani. Actrița a explicat de ce a ales ca evenimentul să aibă loc în Italia.

„M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut când am făcut cu Paul o escapadă în Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători. Peisajele incredibile, simplitatea și vibrația specifice ale locurilor, frumusețea fiecărui colțișor din acest rai ne-au inspirat să organizăm o nuntă în stil italian. «Dolce far niente» este vorba favorită a italienilor și exact asta am visat să facem.”

