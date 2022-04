Recent, cântărețul a povestit că relația pe care a avut-o cu părintele său a fost una foarte complicată. Jorge a mărturisit că relația cu tatăl său nu a fost deloc așa cum el și-a dorit. În perioada copilăriei, bărbatul ar fi fost foarte agresiv cu fiul său, iar de-a lungul anilor l-ar fi agresat fizic și verbal.

„Avea stilul ăsta să mă țină la respect, eu nu știu ce a fost în sufletul lui. Relația cu taică-miu a fost plină de scandaluri, bătăi și exigențe, dar foarte mișto pe toate părțile când venea vorba de vacanțe, tabere. Odată am prins așa curaj să cert cu el, pentru că eram mare, mi-a dat un pumn de m-a dărâmat”, a declarat Jorge.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, cântărețul a făcut mai multe dezvăluiri despre perioada copilăriei sale. El consideră că tatăl său l-a iubit în felul său, însă comportamentul pe care l-a avut față de el a fost complet greșit.

„Mi-a spus o singură dată că mă iubește, când am fost la Pop Stars în 2003. Eu dacă văd un copil lovit, eu om la 40 de ani plâng, eu când mă gândesc să lovești un copil, este cel mai urât lucru pe care poți să-l faci. Ce putere are acel copil să-ți răspundă. Am lucrat mult timp la terapie în privința relației cu tata și mama”, a mai spus vedeta în cadrul podcastului.

În anul 2004, tatăl lui Jorge s-a stins din viață, iar artistul a suferit cumplit. Și-a adus aminte de ultima discuție pe care au avut-o, atunci când vedeta i-a cerut bani pentru un inel de logodnă.

Recomandări „Putin face în continuare un miliard de dolari pe zi”. Cum rezistă economia rusă sancțiunilor occidentale – analiză

„Tata a făcut atac cerebral. A ajuns târziu la spital, a fost operat, dar s-a extins, medicii nu au mai avut ce să-i facă. Am stat la o țuică în bucătărie cu el, mi-a zis că-mi dă bani pentru un inel de logodnă pe care voiam eu să-l cumpăr pentru iubita mea. A fost ultima dată când l-am văzut. Am plecat apoi în Italia. Am cerut-o de nevastă când vizitam Colosseumul, tata m-a sunat și m-a întrebat cum e. M-a chestionat, aia a fost ultima discuție cu el”, a declarat Jorge, la emisiunea „Vorbește Lumea”, în urmă cu ceva timp.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație în războiul Rusia - Ucraina! Anunțul HALUCINANT al lui Putin: care e scopul final

Observatornews.ro Soldaţii ruşi au violat și ucis o mamă şi pe fata ei de 15 ani, în Irpin. Cealaltă fiică a fost obligată să se uite

HOROSCOP Horoscop 25 aprilie 2022. Leii sunt dispuși să facă unele concesii, ca să se asigure că atmosfera este plăcută pentru cei din jur

Știrileprotv.ro Misterioasa hepatită care afectează grav copiii a ajuns și în România. Un minor a murit și mulți au nevoie de transplant de ficat

Orangesport.ro Descoperirea şocantă făcută de un rus arestat. Unde le-a găsit pe rudele apropiate ale lui Putin, aflate departe de Moscova de la startul războiului

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu