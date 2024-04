La un moment dat, în timpul competitiei, Jador s-a aflat în mijlocul controverselor, după ce i-a scris greșit numele lui Jorge și a motivat ulterior că nu știe cum îl cheamă pe colegul său, căci nu a fost niciodată curios să-i caute muzica pe YouTube.

Acum, Jorge a vorbit despre Jador, dezvăluind în ce relații a rămas cu acesta. Cel care a făcut primul pas spre împăcare a fost chiar Jador, care i-a lăsat un mesaj neașteptat lui Jorge.

„Cu Jador am lămurit situația când am ieșit din competiție, am găsit un mesaj de la Jador, în care își cerea scuze pentru ce a spus despre mine și că nu a fost OK că a făcut asta.

Eu sunt pacifist și toată lumea știe că sunt calm și onest, dar, dacă cineva mă atacă pe nedrept, am tot dreptul să mă apăr, chiar dacă asta înseamnă să ies un pic din principiile mele”, a declarat Jorge, conform Viva.ro.

Și Andreea Tonciu s-a certat cu Jador, în cadrul aceleiași emisiuni. Ea a spus că în trecut avea o părere bună despre Jador, însă a rămas dezamăgită atunci când acesta și-a schimbat brusc atitudinea față de ea.

„Nu, pentru că am văzut ce fel de om este. Am vrut să-mi deschid sufletul la el, am avut o discuție noi doi și chiar am fost filmată și omul s-a schimbat radical, adică veriga slabă… Hai să-ți spun că sunt foarte sinceră. Ce m-a deranjat pe mine: că el și Zanni m-au subestimat”, spunea Andreea Tonciu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

