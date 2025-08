Mesajul transmis de Justin Timberlake pe Instagram

Fostul solist al trupei NSYNC, în vârstă de 44 de ani, care tocmai și-a încheiat turneul mondial, a postat un mesaj pe Instagram, într-o dispoziție melancolică.

„A fost cea mai distractivă, emoționantă, satisfăcătoare, solicitantă fizic și, uneori, epuizantă experiență”, a spus el despre turneul criticat de unii fani ca fiind lipsit de strălucire.

„Printre altele, m-am luptat cu unele probleme de sănătate și am fost diagnosticat cu boala Lyme – nu spun asta pentru ca voi să vă simțiți prost pentru mine, ci pentru a arunca puțină lumină asupra a ceea ce am îndurat în culise.

A trăi cu această boală poate fi extrem de debilitant, atât mental, cât și fizic. Când am primit diagnosticul, am fost cu siguranță șocat. Dar, cel puțin, am putut înțelege de ce eram pe scenă și simțeam o durere uriașă la nivelul sistemului nervos sau pur și simplu o oboseală extremă sau greață”.

Cântărețul hitului „Can’t Stop The Feeling” a avut probleme cu legea anul trecut, după ce a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului într-un orășel din apropierea New Yorkului.

Timberlake, a cărui relație tumultuoasă cu Britney Spears a fost sursa de inspirație pentru hitul său din 2002, „Cry Me A River”, a pledat ulterior vinovat pentru o acuzație mai ușoară și a fost condamnat la muncă în folosul comunității.

Ce este boala Lyme

Boala Lyme este o afecțiune infecțioasă cauzată de bacteria Borrelia burgdorferi, transmisă prin înțepătura căpușelor infectate. Această boală poate afecta pielea, articulațiile, sistemul nervos și, în unele cazuri, chiar inima, dacă nu este tratată la timp. Simptomele timpurii includ, de obicei, o erupție cutanată în formă de cerc (numită „eritem migrator”), febră, dureri musculare și o stare generală de oboseală accentuată.

Dacă boala nu este diagnosticată și tratată cu antibiotice în stadiile incipiente, ea poate evolua către forme cronice, cu dureri articulare persistente, probleme neurologice (precum amorțeli, dificultăți de concentrare sau chiar paralizii faciale) și complicații cardiace. De aceea, identificarea timpurie a înțepăturii de căpușă și urmărirea simptomelor sunt esențiale.

Deși este întâlnită mai frecvent în regiunile împădurite din America de Nord și Europa, boala Lyme poate afecta pe oricine petrece timp în natură, mai ales în lunile calde. În ultimii ani, mai multe celebrități, inclusiv Justin Timberlake, au vorbit public despre lupta cu această boală, aducând mai multă vizibilitate asupra unei afecțiuni adesea greu de diagnosticat și adesea subestimată.

Justin Timberlake, la Electric Castle 2025

Justin Timberlake a încins atmosfera la Electric Castle, în ciuda ploii torențiale care a transformat Bonțida într-un adevărat test de rezistență. Mii de fani, înarmați cu pelerine și cizme de cauciuc, au dansat neobosiți pe hiturile artistului, demonstrând că magia muzicii învinge orice vreme.

Ploaia nu i-a oprit pe fanii lui Justin Timberlake să trăiască unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului Electric Castle 2025. Cap de afiș al serii, superstarul american a urcat pe scena din Bonțida cu 40 de minute întârziere, sperând că vremea se va îmbunătăți. Însă nici ploaia torențială, nici noroiul nu i-au descurajat pe cei prezenți.

Justin Timberlake și-a început concertul cu celebra piesă Mirrors, moment în care mulțimea – echipată cu pelerine colorate și cizme de cauciuc – a explodat de entuziasm. Mii de oameni au dansat, au cântat și au fredonat fiecare vers, în ciuda vremii capricioase. Justin Timberlake pe scenă: „E mereu ploaia așa vara? Ah, deci voi ați pus asta la cale pentru mine. Fie că plouă sau nu, cu toții am venit să petrecem în noaptea asta”.

