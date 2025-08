Artista o invitase pe scenă, alături de alte trei persoane, pentru o interpretare live a piesei „The One That Got Away”, parte a turneului său Lifetimes, prezentat și în alte orașe.

Imediat după ce a anunțat melodia, tânăra a leșinat, iar mulțimea a amuțit. Perry a rămas lângă fată până la sosirea echipajului medical, care a preluat-o pe o targă.

Cântăreața a fost surprinsă îmbrățișând o femeie care o însoțea pe tânără și, ulterior, a condus un moment de rugăciune alături de celelalte fete invitate pe scenă.

„Doamne Dumnezeule, ne rugăm pentru McKenna și ca ea să se întoarcă complet, mai strălucitoare și mai bună ca niciodată, iar Tu să ai grijă de ea și s-o vindeci. Îți mulțumim. Amin”, a rostit Perry într-un clip publicat de Detroit Free Press, înainte de a-și relua spectacolul.

„E copleșitor. Uneori ești atât de curajos încât ajungi pe scenă și te copleșesc emoțiile”, a mai spus artista, potrivit Billboard.

Mai târziu, în cadrul concertului, Perry i-a liniștit pe fani, anunțând că „McKenna se simte bine, apropo”, și i-a strigat din nou numele spre finalul show-ului.

Turneul Lifetimes urmează să-și încheie seria de concerte în SUA la sfârșitul lunii, cu un ultim spectacol la Miami.

Recomandări Interviu cu istoricul Adrian Nicolae: America avea în plan să lovească cu bomba atomică mai multe orașe din Japonia / Discursul american a rămas același din 1945 și până azi

Nu se cunosc detalii despre ce s-a întâmplat cu admiratoarea aflată pe scenă, dar Katy Perry a sugerat că este posibil ca tânăra să fi fost pur și simplu „copleșită” de moment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE