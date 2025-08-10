Katy Perry, celebra cântăreață americană, a dezvăluit recent consecințele fizice ale turneului său „Lifetimes”. Într-o postare pe Instagram Story, artista în vârstă de 40 de ani a arătat fanilor săi genunchii răniți și zgâriați, rezultat al coregrafiilor intense de pe scenă.

Vedeta a împărtășit o serie de fotografii care reflectă experiența sa din ultimele luni petrecute în turneu.

Rănile suferite în timpul spectacolelor

Într-una dintre imagini, Katy Perry apare relaxându-se într-o cadă albă, cu picioarele ridicate, evidențiind vânătăile și zgârieturile de pe genunchi. Într-o conversație prin mesaje cu prietena sa, Lauren Glucksman, artista a explicat cum s-a produs incidentul:

„A fost un moment de alunecare pe genunchi care de obicei îi face pe fani să spună „ahhh”, dar de data asta m-a făcut pe mine să spun „arghh””. Glucksman a răspuns cu umor: „Și exact așa a intrat în anii 40”. Aceste răni nu sunt singurele provocări cu care Perry s-a confruntat în timpul turneului său mondial.

Luna trecută, Perry a fost la un pas de a cădea de pe unul dintre elementele de decor zburătoare, în timpul unui spectacol din San Francisco. Un martor ocular a declarat că artista a reușit să gestioneze situația ca o adevărată profesionistă, continuând să cânte aproape fără întrerupere.

„A făcut o scurtă pauză, dar apoi a continuat să cânte, aproape fără să rateze vreun vers”, a spus sursa.

Momente personale împărtășite cu fanii

În aceeași postare, Perry a oferit fanilor și o privire rară asupra vieții sale de familie, împărtășind câteva imagini cu fiica sa, Daisy Dove Bloom. Într-una dintre fotografii, micuța apare privind priveliștea dintr-o clădire înaltă, cu fața și mâinile lipite de geam.

Într-o altă imagine, Daisy este surprinsă în timp ce organizează un spectacol de marionete pentru mama sa, folosind un leu de pluș. Perry a încheiat postarea cu mesajul: „Continuăm să fim în turneu”, sugerând că aventura sa muzicală este departe de a se încheia.

