În urmă cu mulți ani, Keo a cântat alături de Alexandra Ungureanu piesa „Cel mai frumos cadou”, care s-a bucurat de un succes imens și din acest motiv a readus-o în atenția publicului, însă într-o altă interpretare.

Este vorba despre un duet alături de soprana Paula Crișan, care este extrem de mândră să cânte alături de Keo o piesă atât de iubită, ale cărei versuri i se potrivesc de minune.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Cel mai frumos cadou este IUBIREA. Această melodie, deja iubită de public, aparține talentatului Keo. Atunci când am ales piesa pentru Crăciun, am discutat cu managerul meu, Radu Groza, și am decis că aceasta este oportunitatea perfectă de a readuce acest sentiment în sufletele ascultătorilor, într-o versiune care să mă reprezinte cu adevărat,” a declarat Paula Crișan, subliniind legătura profundă dintre muzică și emoțiile care ne definesc.

Videoclipul piesei „Cel mai frumos cadou” surprinde o atmosferă romantică, iar Paula Crișan a găsit inspirație în peisajul feeric al orașului.

Recomandări Culise și scenarii privind un candidat comun al partidelor proeuropene pentru prezidențiale

„Această melodie se adresează tuturor poveștilor de iubire ce ne înconjoară. Este o melodie atemporală, plină de frumusețe și autenticitate, menită să aline și să aducă bucurie”, a adăugat soprana.

„Povestea piesei Cel mai frumos cadou a început acum câţiva ani. Este o piesă de suflet, care revine în atenţia publicului an de an”, spunea Keo acum ceva timp.

De ce a rămas Keo să facă muzică în România

Keo a terminat studiile în Elveția, însă, în urmă cu mulți ani, a ales să se lanseze în România, și nu în străinătate, deși avea succes și peste hotare.

„Părinții mei au plecat când eu eram foarte mic și mi-am făcut toate studiile în Geneva, în Elveția, unde aveam și acolo o trupă de rock alternativ. Pe vremea aia, era foarte la modă rockul alternativ, la noi mai puțin, era mai spre dance.

A fost o idee puțin năstrușnică să vin să mă lansez în România. A fost o chestie, a fost întâmplare, de fapt. M-am întâlnit cu un drag prieten de-al părinților mei, Marius Țeicu, și eu aveam piese care erau în limba franceză. Și mi-a spus că sunt foarte tari piesele astea”, spunea Keo, la Star Matinal, acum ceva timp.

„Îmi place foarte mult munca de studio, de creație, dar îmi place și extraordinar de mult să fiu pe scenă, pentru că este o energie pe care publicul ți-o întoarce pe loc”, a mai spus artistul.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News