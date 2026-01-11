Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” pentru a-și păstra tinerețea. Ce operații estetice are

Khloé Kardashian nu ascunde faptul că își dorește să arate tânără cât mai mult timp posibil și este dispusă să facă aproape orice pentru asta. Vedeta de reality show, în vârstă de 41 de ani, a vorbit deschis despre relația ei cu îmbătrânirea într-un nou episod al podcastului Khloé in Wonder Land, recunoscând fără rezerve că este „foarte vanitoasă”.

„De îndată ce pot fi înghețată și conservată, să mă înscrie cineva”, a spus Khloé în episodul difuzat pe 7 ianuarie. Fondatoarea brandului Good American a explicat că nu are nicio problemă cu vârsta din buletin, atâta timp cât aspectul fizic rămâne unul tânăr. „Nu mă deranjează cifra. Pot avea 104 ani, dacă arăt tânără, sunt perfect mulțumită”, a mărturisit ea.

Khloé a subliniat că își asumă complet dorința de a arăta într-un anumit fel. „Vreau să arăt într-un fel anume și nu am nicio problemă să spun asta”, a declarat vedeta, cunoscută pentru sinceritatea cu care vorbește despre imaginea ei și intervențiile estetice.

Ce operații estetice are Khloé Kardashian

În luna iunie, Khloé Kardashian a răspuns public speculațiilor lansate de medicul estetician Jonny Betteridge, care susținea că vedeta ar fi apelat la numeroase proceduri, inclusiv lifting facial și de gât. Khloé a spus că ia aceste presupuneri drept un compliment și a enumerat, transparent, intervențiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului: rinoplastie realizată de celebrul doctor Raj Kanodia, Botox, Sculptra în zona unde i-a fost extirpată o tumoră de pe obraz, tratamente cu laser pentru fermitatea pielii și fire cu colagen în zona bărbiei. De asemenea, ea a precizat că a renunțat la fillere și a confirmat că celebrul tratament facial cu spermă de somon face parte din rutina ei de îngrijire pentru un aspect luminos și tânăr.

Khloé Kardashian a slăbit 36 de kilograme

Vedeta a vorbit și despre transformarea ei fizică, menționând că a slăbit aproximativ 36 de kilograme printr-un proces „lent și constant”, care a contribuit semnificativ la felul în care arată și se simte.

Dincolo de procedurile estetice, Khloé Kardashian demonstrează că rămâne tânără și prin stilul ei vestimentar. În 2024, și-a sărbătorit împlinirea a 40 de ani cu o petrecere spectaculoasă, cu tematică de saloon, unde a purtat o ținută sexy din denim, accesorizată cu multă strălucire. Deși nu a mai apărut pe covorul roșu din mai 2025, Khloé continuă să impresioneze prin aparițiile sale îndrăznețe.

La petrecerea anuală de Ajun de Crăciun a familiei Kardashian-Jenner, vedeta a strălucit în diamante și un look glam cu influențe retro. Cu puțin timp înainte, ea și mama sa, Kris Jenner, au atras toate privirile cu ținute asortate, cu blană, la aniversarea de 56 de ani a lui Lauren Sánchez Bezos.